<1 minut de citit Publicat la 11:34 07 Oct 2026 Modificat la 11:34 07 Oct 2026

Protest pro-Georgescu, cu dedicații și manele, în fața Tribunalului Satu Mare. FOTO: presasm.ro

Un protest de susținere pentru Călin Georgescu, organizat miercuri în fața Palatului de Justiție din Satu Mare, a luat o turnură neașteptată. După citirea unui scurt mesaj, participanții au dat drumul la o boxă din care s-au auzit manele, la volum ridicat.

Manifestația a fost autorizată la cererea a doi frați din județ, care contestă măsurile judiciare dispuse împotriva fostului candidat la alegerile prezidențiale, scrie presasm.ro.

Organizatorilor li s-au alăturat doar câteva persoane, astfel că la protest a participat un grup restrâns.

Acțiunea a debutat cu un mesaj în care susținătorii și-au exprimat sprijinul pentru Georgescu și au criticat deciziile instanțelor în cazul său.

Imediat după aceea revendicările legate de justiție au fost înlocuite de muzică de petrecere, spre surprinderea trecătorilor.

Jandarmii sunt prezenți în zonă și urmăresc manifestația de la distanță. Până în acest moment, nu au fost semnalate incidente.