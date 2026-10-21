Protestul de la Mina Vulcan se extinde. Peste 90 de mineri s-au blocat în subteran. Unuia i s-a făcut rău și a fost chemată ambulanța

Protestul de la Mina Vulcan se extinde. Peste 90 de mineri s-au blocat în subteran. FOTO: Antena 3 CNN

Peste 90 de mineri sunt blocaţi de peste 24 de ore în subteran, în Mina Vulcan. Oamenii refuză să mai muncească, revoltaţi că au primit salarii cu câteva sute de lei mai mici. O ambulanţă a fost chemată miercuri dimineață, după ce unui miner i s-a făcut rău.

Protestul a izbucnit în Valea Jiului, la Mina Vulcan, unde zeci de mineri s-au blocat în subteran și refuză să muncească, nemulțumiți de salariile primite și de condițiile de muncă.

Greva spontană a început marți dimineață după ce minerii din schimbul de noapte și-au primit salariile. Scânteia care a declanșat conflictul a fost nemulțumirea minerilor transferați recent de la Mina Lupeni, care au constatat că primesc salarii cu aproximativ 300 de lei mai mici. Comparația cu veniturile ortacilor de la Lupeni, care ar fi mai mari pentru aceeași muncă, a alimentat revolta și a ridicat semne de întrebare privind diferențele de salarizare din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului.



Revolta s-a extins rapid, iar minerii din schimburile următoare s-au solidarizat cu protestatarii.



Minerii cer aducerea tuturor salariilor la nivelul maxim aflat în plată și aplicarea coeficientului de ierarhizare. Liderii sindicali au coborât în subteran pentru a discuta cu oamenii, în timp ce conducerea Complexului Energetic Valea Jiului susține că angajații transferați de la Lupeni știau că vor avea venituri mai mici la noul loc de muncă.



Aproximativ 50 de mineri au fost transferați de la Lupeni, unde mina urmează să se închidă.