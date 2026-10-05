Revoltă în Oradea. 50 de elevi, lăsaţi pe peron de trenul care trebuia să îi aducă acasă. "S-a trimis adresă către CFR, se ştia de ei"

50 de elevi din Oradea, lăsaţi pe un peron din judeţul Bihor de trenul care trebuia să îi aducă acasă. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Aproape 50 de elevi de la Liceul Teoretic "Ady Endre" din Oradea au fost lăsaţi pe un peron de trenul care trebuia să îi aducă acasă dintr-o comună din Bihor, unde participaseră la un eveniment. La venire, copiii au folosit halta Mihai Bravu, însă, la plecare, mecanicul nu a mai oprit, relatează bihon.ro. "S-a trimis adresă către CFR și tabelul cu toți copiii. Nu era o situație apărută pe moment, se știa că grupul trebuie preluat din halta Mihai Bravu", a declarat revoltat unul dintre părinţii.

Incidentul a avut loc duminică dimineaţa, în halta Mihai Bravu, care deservește localitatea Roșiori, situată în judeţul Bihor. Grupul format din aproximativ 50 de elevi, minori și majori, de la Liceul Teoretic "Ady Endre" din Oradea ajunsese în Bihor de vineri pentru a participa la un eveniment organizat de Consiliul elevilor în comuna Roșiori.

Pentru călătoria de întoarcere, liceenii urmau să ajungă duminică, la ora 10:17, în aceeași haltă, de unde trebuia să urce în trenul care venea din Halmeu și se îndrepta spre Oradea. Spre surprinderea lor şi a membrilor din conducerea Consiliului Elevilor, trenul R 4334 nu a oprit în staţie, deşi, spun părinţii, organizatorii au anunțat din timp CFR Călători că un grup mare de elevi va folosi trenul pentru deplasare atât la ducere cât și la întoarcere.

"Au fost anunțați dinainte că sunt aproximativ 50 de copii. S-a trimis adresă către CFR și tabelul cu toți copiii. Nu era o situație apărută pe moment, se știa că grupul trebuie preluat din halta Mihai Bravu", a povestit unul dintre părinţi pentru publicaţia bihon.ro.

Ieri dimineaţă, în momentul în care au observat că se apropie garnitura, elevii şi-au luat bagajele, pregătiţi să urce, însă, mecanicul nu a oprit.

"Trenul a încetinit când a intrat în haltă, dar nu s-a oprit. Preşedintele Consiliului elevilor a început să alerge și să facă semne mecanicului. Pentru câteva secunde am crezut că oprește. Apoi, a accelerat și a plecat", a declarat un alt părinte, pe baza mărturiilor primite de la cei care se aflau în acel grup.

Situația a provocat panică în rândul liceenilor, care și-au sunat imediat familiile pentru a le anunța că nu au reușit să urce în tren.

"Copiii s-au speriat. Au început să își sune părinții pentru că nu știau cum mai ajung acasă. Erau într-o haltă și trenul cu care trebuiau să se întoarcă a trecut fără să îi ia", au mai spus părinții revoltați.

Familiile elevilor s-au mobilizat, iar pentru a-i aduce la Oradea, au fost trimise două microbuze. Unii dintre adolescenți au fost preluați de părinții lor cu mașinile personale.

După ce au cerut explicații în gara din Oradea, părinţilor li s-ar fi spus că, de fapt, mecanicul trenului ar fi oprit în halta Mihai Bravu, potrivit sursei citate. În plus, angajaţii CRF ar fi recunoscut că ştiau de existența acelui grup de liceeni şi nu știu de ce nu a fost preluat.

"Ni s-a spus că trenul a oprit. Cum să fi oprit dacă cei 50 de copii erau acolo și trenul a trecut pe lângă ei? Copiii au văzut trenul, au făcut semne mecanicului, iar trenul a plecat mai departe", a mai precizat unul dintre părinţi.

Cei implicați în incident așteaptă explicații din partea CFR Călători și au declarat că vor solicita un punct de vedere oficial, în condițiile în care compania fusese informată din timp cu privire la deplasarea grupului.

"Nu vrem să rămână lucrurile așa. Vrem să știm cine răspunde și de ce un tren care trebuia să preia un grup de copii, despre care CFR fusese anunțată, nu a oprit în haltă", a subliniat un alt părinte.