Ritual șocant „de purificare” în Buzău. O femeie a fost bătută și frecată cu sare pe corp pentru că avea o relație cu un bărbat însurat

O femeie din Buzău a fost bătută și frecată cu sare pe corp pentru că avea o relație cu un bărbat însurat FOTO: Antena 3 CNN

Răzbunare șocantă în județul Buzău, unde o tânără de 29 de ani a fost luată cu forța de acasă, bătută, dezbrăcată și frecată cu sare pe tot corpul, într-un așa-zis ritual de purificare, apoi abandonată pe un câmp. Totul s-ar fi întâmplat pentru că aceasta ar fi avut o relație cu un bărbat căsătorit.

Femeia în vârstă de 29 de ani a fost luată cu forța de trei persoane, băgată într-o mașină și dusă în extravilanul localității, unde a fost bătută și i s-au luat bucurile pe care le avea asupra ei.

Șase persoane ar fi luat parte de actul șocant, însă două femei și un bărbat, rude cu bărbatul cu care aceasta ar fi avut relația, au fost arestate preventiv pentru lipsire de libertate, violență și tâlhărie.

După ce au bătut-o, cei trei i-ar fi făcut și un ritual cu sare, pentru ca femeia să nu se mai lege de bărbatul din familia lor.

Persoanele acuzate de agresiune sunt mama și soția bărbatului implicat în relația extraconjugală, și un bărbat care face parte din aceeași familie.

Ce spune poliția despre acest caz

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, şase persoane, cu vârste cuprinse între 17 şi 54 de ani, patru femei şi doi bărbaţi, din Vrancea, s-ar fi deplasat la locuința femeii de 29 de ani.

„Poliţiştii din Buzău au fost sesizaţi de către o tânără, în vârstă de 29 de ani, din Buzău, cu privire la faptul că ar fi fost ţinută, împotriva voinţei sale, pe un câmp în extravilanul localităţii Valea Râmnicului, împrejurare în care ar fi fost agresată şi deposedată de mai multe bunuri. Persoanele ar fi luat-o cu forţa într-un autoturism, ar fi transportat-o şi ar fi ţinut-o, împotriva voinţei sale, în extravilanul localităţii Valea Râmnicului. Persoanele ar fi agresat-o pe tânără pe fondul unei relaţii extraconjugale, în care ar fi fost implicată aceasta şi o rudă a persoanelor reţinute”, au transmis reprezentanţii IPJ Buzău, prin intermediul unui comunicat de presă.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat au solicitat arestarea preventivă în cazul a trei persoane, două femei şi un bărbat, pentru lovire sau alte violenţe, lipsire de libertate şi tâlhărie calificată.

„Pe fondul geloziei uneia dintre inculpate, profitând de lăsarea întunericului, după ce anterior ar fi indus în eroare persoana vătămată, creându-i impresia că se va întâlni cu iubitul, s-ar fi deplasat la domiciliul acesteia din urmă, unde ar fi urcat-o cu forţa în autoturism şi au blocat uşile, transportând-o împotriva voinţei sale în extravilanul localităţii, pe un câmp. Pe timpul deplasării, aceştia ar fi agresat fizic persoana vătămată, prin pulverizarea unui spray lacrimogen la nivelul feţei, lovirea cu pumnii şi tragerea de păr şi i-ar fi sustras cerceii şi telefonul mobil”, a informat şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, într-un comunicat de presă.

Ulterior, mai arată anchetatorii, victima ar fi fost supusă unui ritual cu sare.

„Odată ajunşi în extravilanul localităţii, inculpaţii ar fi coborât persoana vătămată din autoturism şi ar lovit-o din nou, cu pumnii şi picioarele, ar fi dezbrăcat-o şi ar fi frecat-o cu sare pe întregul corp, provocându-i suferinţe fizice şi leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale, conform constatărilor preliminare”, mai arată sursa citată.

Judecătoria Râmnicu Sărat a dispus arestarea preventivă a celor trei inculpaţi pentru o perioadă de 30 de zile. Faţă de ceilalţi trei inculpaţi, procurorul de caz a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.