"M-am apucat și am tras mobila": Un român din Germania, întors în țară pentru o nuntă, a rămas șocat de apartamentul închiriat "în regim hotelier" în Baia Mare

O familie de maramureșeni a închiriat un apartament, în regim hotelier, pe strada Victoriei din Baia Mare, pentru un weekend. Aceștia veniseră în țară să participe la o nuntă și au rămas șocați când au ajuns la cazare.

Din spusele oamenilor, închirierea au făcut-o pe internet, cu câteva luni înainte. Au și plătit un avans de 50 de euro, iar diferența de 200 euro au achitat-o în momentul în care au primit cheile de la proprietară.

"Am ajuns în Baia Mare, am luat cheile și ne-am dus la cazare. La prima vedere totul era în regulă, numai că după ce am deschis ochii mai bine apartamentul era necurățat. Apartamentul închiriat era în regim hotelier.

Curățenie nu a fost făcută în el de multă vreme. Perdelele erau căzute, pânză de păiajen în geamuri. M-am apucat și am tras mobila. Era plin de praf, erau chiloți, erau chiștoace de țigăra, erau prezervative. Bucătăria era plină de untură. Cum să faci mâncare acolo?

Am chemat-o pe proprietară și i-am arătat. Inițial a vrut să îmi restituie 200 de euro, numai că eu i-am cerut toată suma. Nu a vrut, însă s-a răzgândit când i-am spus că dau imaginile la presă. Nu se poate așa ceva.

Am venit 2000 de kilometri pentru o nuntă și în loc să mă odihnesc după atâta drum am primit așa ceva. Sincer nu mă așteptam la o astfel de cazare. Pe internet totul era perfect, totul era frumos" ne-a transmis maramureșeanul, venit din Germania acasă pentru a participa la o nuntă în familie.