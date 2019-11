Scandal uriaș într-un autocar aflat pe ruta Satu Mare-Cluj. Șofer agresiv verbal și fizic cu o călătoare. Totul a fost filmat (VIDEO)

Foto: Pixabay

Scandal-monstru într-un autocar care circula pe ruta Satu Mare-Cluj, între un șofer și o călătoare.

Femeia se așezase pe unul dintre scaunele din speatele șoferului, spunând că îi e rău și în partea din față îi e mai bine.

Șoferul, însă, a avut un comportament foarte ciudat și a început să-i adreseze injurii și să o bruscheze pentru a o da la o parte de pe acel scaun. O altă pasageră a filmat totul.

"Astazi am fost martora la un eveniment ce spun eu ca ar trebui sa vada toata lumea. Am circulat de la Satu Mare spre Cluj, cu compania de transport Fany si la urcare in autocar era o doamna in varsta de 60 de ani care dorea sa se puna pe primul rand de scaune, deoarece are rau de masina si ii este rau mai in spate iar soferul a vorbit foarte urat cu doamna si a si bruscat-o, doar ca nu am prins in filmare, chiar inainte cu cateva secunde de a filma se oprise din bruscat, o tragea destul de tare de pe scaun, se si vede in filmare chiar la inceput ca era chiar in fata doamnei langa ea, chiar atunci se oprise din tras. Doresc sa precizez ca locurile nu erau rezervate cum spune soferul in filmare, nu erau rezervate de catre nicio persoana, nici din cei care urmau sa urce la statiile urmatoare, el a ocupat locurile din primul rand cu niste colete mici pe care trebuia sa le lase unor persoane, coletele insemnand niste hartii, sau ceva micut oricum ce nu trebuia puse oricum pe scaune. Dar el, din comoditate, o lene si o nesimtire cum nu am mai intalnit a ocupat scaunele care sunt pentru oameni si a vorbit si foarte urat si a bruscat-o pe doamna", a povestit cea care a filmat clipul, conform observator.tv.