Scrisoarea emoționantă a unui tânăr vindecat de COVID-19, care nu poate vorbi, pentru personalul medical din Sibiu

"Bună ziua! Această scrisoare este scrisă de părinţii mei, deoarece eu doar aşa pot să comunic. Mă numesc (...) Robert-Nicolae, am 21 de ani şi sunt un adolescent cu handicap grav, cu probleme de sănătate, non verbal şi în scaunul rulant. Vreau să mulţumesc din tot sufletul întregului personal medical de la Spitalul Judeţean, Secţia Infecţioase, pentru devotamentul, profesionalismul şi empatia pe care o au faţă de bolnavii internaţi.

În seara zilei de 5 decembrie am fost internat cu COVID împreună cu părinţii mei, mama fiindu-mi ajutorul deoarece eu sunt complet dependent de ea. Prin ea am putut să le spun medicilor care este starea mea şi cum evoluează de la o zi la alta. Am stat internaţi până în preajma Crăciunului, sărbătoare pe care cu ajutorul lui Dumnezeu şi vouă, oameni minunaţi, am sărbătorit-o acasă cu părinţii mei. Eu şi familia mea vă urez din tot sufletul meu firav să fiţi sănătoşi, să rămâneţi la fel de devotaţi şi să lucraţi cu la fel de mult profesionalism.

Deşi nu am putut vedea decât ochii dumneavoastră frumoşi şi calzi, cu toţii aţi rămas în inima noastră.

Mulţumiri doamnelor doctor Victoria Bîrluţiu şi Cosmina Gingăraş, asistentelor, infirmierelor, brancardierilor. Mulţumim întregului colectiv al spitalului!

Vă spunem sărbători fericite şi anul care vine să fie unul cu puţini oameni în suferinţă, iar dumneavoastră, oameni minunaţi, fără măşti, să vă putem vedea şi zâmbetul. Bun rămas 2021, să vină cu bine şi 2022. La mulţi ani!", a scris familia lui Robert-Nicolae către personalul Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal