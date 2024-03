Șefa ASSMB, Oana Sivache, plasată sub control judiciar de DNA: "Probabil o să ajung un fel de Navalnîi al Bucureștiului"

Directorul general al ASSMB, Oana Sivache, a fost chemată la sediul DNA, pentru a fi audiată într-un dosar de corupţie. Ulterior, aceasta a fost plasată sub control judiciar.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Oana Sivache a fost chemată la DNA într-un dosar care are legătură cu percheziţiile din luna decembrie de la Spitalele "Colţea" şi "Sfântul Luca" din București.

În momentul în care a sosit la sediul DNA, aceasta a declarat că a venit în calitate de martor dar se așteaptă la orice, deși are conștiința curată.

După audieri, procurorii anti-corupție au decis plasarea directorului ASSMB sub control judiciar, pentru 60 de zile.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Oana Sivache este suspectată că ar fi luat mită pentru prelungirea mandatului de manager al Spitalului Colțea, de la Bogdan Ioan Furtună. Acesta a fost plasat și el sub control judiciar, tot astăzi, sub suspiciunea că i-ar fi dat mită Oanei Sivache prin plata chiriei.

La ieșirea din sediul DNA, Oana Sivache a declarat că pe numele ei au fost făcute două denunțuri, autorii fiind două persoane aflate în acest dosar.

"Sunt două denunțuri, făcute de persoanele pentru care eu am făcut sesizarea în trecut, a rămas doamna avocat să facă o copie după dosar, cum am detalii, atât cât am voie să vorbesc, o să vă comunic. Aștept și eu să vedem dosarul. Nu, categoric nu (n.red. – nu a luat mită)".

Soțul meu plătește chiria. Nu (n.red. – nu vine din alte surse). Noi trăim din salariu. Nu am alte venituri. S-au făcut niște sesizări și este normal să se facă verificări. Înțeleg că nu am voie să dau declarații din dosar. Niciodată nu am luat șpagă, nu am cerut, nu am dat un leu… Aștept să vedem exact dosarul (n.red. – întrebată dacă își va da demisia de la conducerea ASSMB), nu pot să vă spun, în acest moment, nimic. Dar promit, eu am vorbit de fiecare dată cu presa, mă bucur că există acest interes. Vreau să se facă curățenie, vreau să se facă dreptate și aștept să vedem ce au de spus organele de cercetare penală.

Eu am legătură cu toate spitalele, pacienții nu au culoare politică (n.red. – întrebată dacă s-a întâlnit cu managerul Spitalului Colțea, Ioan Bogdan Furtună, aflat și el la DNA). Numirile de manageri au fost făcute de Primăria Generală. Noi am respectat legislația și procedura, mai departe să stabilească organele de cercetare penală. Nu (n.red. – nu regretă că l-a denunțat pe Plută). Știu, mafia nu iartă, probabil o să ajung un fel de Navalnîi al Bucureștiului, dar asta e… Mergem înainte, nu-mi este teamă. Nu știu care sunt interesele.

Există o mafie în spitalele bucureștene, e de ani de zile, toată lumea știa, nu s-a întîmplat anul trecut. Toți știau, iată că nimeni nu are curaj. Și, dacă are curaj, se întîmplă să se facă alte denunțuri și durează până când o să se stabilească dacă ele sunt justificate sau nu. Mă tem pentru viața mea și a copiilor mei”, a spus Oana Sivache, potrivit gandul.ro.