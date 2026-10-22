„Și-a pierdut gunoiul. L-am adus înapoi”. Primăria din Băilești i-a dus unui bărbat cu excavatorul deșeurile pe care le aruncase ilegal

<1 minut de citit Publicat la 13:18 22 Oct 2026 Modificat la 13:51 22 Oct 2026

Primăria din Băilești i-a dus unui bărbat cu excavatorul deșeurile pe care le aruncase ilegal FOTO: Facebook/ Primăria Băilești

Imagini inedite filmate în orașul Băilești din Dolj. Primăria a găsit o metodă neobișnuită de a-i da o lecție unui localnic care a fost prins că a aruncat gunoiul ilegal.

Cu ajutorul unui excavator, deșeurile au fost transportate chiar în curtea bărbatului.

Filmarea a ajuns pe internet și a stârnit un val de reacții. În vreme ce unii laudă inițiativa autorităților, alții se întreabă cât a costat până la urmă această operațiune și dacă nu era mai ieftin ca cel vinovat să fie direct amendat.

„Și-a pierdut gunoiul. L-am adus înapoi. O zi bună”, este comentariul angajatului care a filmat scena.