Cristina Lupu a obținut singura medie de 10 din istoria liceului din Gorj la bacalaureat: ”Știam că pot reuși”

Fata a reușit această performanță unică din istoria liceului fără nicio oră de meditație.

”În istoria unității de învățământ, din ultimele două decenii cel puțin, niciun elev nu a mai obținut media 10! Cristina Lupu este unicul elev de 10 pe linie la bacalaureat! Este în principal meritul ei, dar și al profesorilor care au îndrumat-o”, a spus directorul Colegiului Tehnic Mătăsari, profesorul Vasile Iliescu.

Cristina a demonstrat că orice este posibil dacă există voință și va rămâne în istoria liceului ca singurul - sau cel puțin primul - elev cu media 10 la bacalaureat.

”Mă așteptam pentru că am aspirat la media 10 încă de când am început clasa a 12-a mi am impus acest mindset. Am început să mă pregătesc din februarie, singură, acasă. Am considerat că nu am nevoie de meditații, știam că pot reuși și singură și se pare, că am reușit. Am descoperit un mod mai ușor, cel puțin pentru mine, de a reține informațiile și mi-am organizat timpul într-un mod eficace.

Am avut emoții, deși știam că într-un final, va fi totul bine. În ceea ce priveste subiectele, au fost, cred eu, accesibile pentru mine. Încă de când am fost mică am participat la multe olimpiade și concursuri didactice, eram familiarizată cu această atmosferă de bac”, a spus Cristina Lupu.

Cristina vrea să meargă la facultatea de medicină

Cu toate că la liceu a ales profilul uman, Cristina Lupu vrea să meargă la facultatea de medicină și spune că mereu au pasionat-o chimia și fizica.

”La școală întotdeauna am avut rezultate foarte bune, am avut profesori excepționali și foarte bine pregătiți care și-au dat stăruința, au depus eforturi ca toți să promovăm, și mai mult de atât, ne-au îndrumat și pașii în viață cu sfaturi demne de urmat. Le mulțumesc tuturor în egală măsură.

Paradoxal, zic eu, o să urmez facultatea de medicină având în vedere că în școala generală mă pasionau și chimia și fizica, chiar dacă am ales profilul uman. Mă consider un om echilibrat, modest și sârguincios, care întotdeauna când își propune ceva, obține”, a mai spus Cristina, potrivit paginaolteniei.ro.

Cristina a fost felicitată de director și de reprezentanții liceului

Directorul Colegiului Tehnic Mătăsari a felicitat-o pe Cristina Lupu și spune că este meritul ei, dar și al profesorilor care au îndrumat-o.

”Este în principal meritul ei, dar și al profesorilor care au îndrumat-o și al familiei ei! Ne bucurăm pentru rezultatele foarte bune ale elevilor noștri, ne onorează și ne dau responsabilitate, curaj și speranța că vom continua pe acest trend ascendant. Avem cea mai bună rată de promovabilitate din ultimii 10 ani. Îi felicit pe toți și le doresc mult succes în continuare!”, a spus directorul liceului.

”FELICITĂRI din toată inima LUPU CRISTINA VICTORIA pentru nota 10 obținută la examenul de bacalaureat, o performanță unică în istoria Colegiului Tehnic Mătăsari. Felicitări tuturor absolvenților care au promovat acest prim examen al vieții. Felicitări domnilor Profesori care i-au îndrumat cât și părinților care le-au acordat sprijinul zilnic. MULT SUCCES ÎN CONTINUARE!”, a fost mesajul celorlalți reprezentanți ai Colegiului Tehnic Mătăsari.

