Târgul de Crăciun de la Sibiu, doar pentru persoane cu certificat verde

Organizatorii sunt deja pe ultima sută de metri cu pregătirile.

"Am pregătit, ca în fiecare an, pe lângă partea de merge la cumpărături sau poate de a mâca ceva, și partea de distracție. Am păstrat toată distracția din trecut, de care se poate bucura întraga familie", a spus Andrei Drăgan, organizator.

Surpriza de care vor avea parte turiştii

Anul acesta locuitorii orşului, dar şi turiştii vor avea parte şi de o surpriză din partea organizatorilor.

"Vom amplasa un patinoar de 600 mp. Vor fi 300 de patine, pinguini ajutători pentru copii. Noi lucrăm de zor, terenul este un pic denivelat. Va trebui să îl aranjăm, să fie totu perfect", a precizat Ţurel Liviu, administrator patinoar.

Cei mai încântaţi de bradul uriaş care a fost amplasat şi împodobit cu mii de beculeţe sunt cei mici.

Accesul la târg, doar cu certificat verde

Anul acesta numărul chioşcurilor unde se comercializează suveniruri vor fi reduse la 30%, iar accesul la Târgul de Crăciun se va face doar pe baza certificatului verde.

Târgul de Crăciun de la Sibiu se va deschide în 26 noiembrie şi va putea fi vizitat până în 2 ianuarie anul viitor.

E oficial! ? Anul acesta magia Crăciunului revine în Piața Mare, în perioada 26 noiembrie - 2 ianuarie! Vom avea o... Posted by Targul de Craciun din Sibiu on Thursday, 11 November 2021





Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal