Tronsonul Panaci-Bilbor a fost finalizat în județul Suceava. "Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România". Sursa foto: Facebook/Gheorghe Șoldan

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat luni recepția lucrărilor de modernizare a DJ 174C Panaci-Bilbor, la nouă ani de la semnarea contractului de finanțare. Acesta l-a descris drept "unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România" şi și-a exprimat speranța că lucrările de pe teritoriul județului vecin vor fi finalizate în cel mai scurt timp. Investiția, estimată în prezent la 42,97 milioane de lei, consolidează legătura rutieră dintre Bucovina și județul Harghita, relatează Monitorul de Suceava.

Președintele CJ Suceava a menţionat în comunicatul transmis pe Facebook că proiectul a avut parte de întârzieri considerabile. În octombrie 2024, la șapte ani de la semnarea contractului de finanțare și la aproape trei ani de la începerea lucrărilor, șantierul ajunsese la un stadiu de execuție de numai 30%. Potrivit lui Gheorghe Șoldan, în mai puțin de doi ani, administrația județeană a reușit să recupereze întârzierile și să finalizeze restul lucrărilor.

"Am recepționat astăzi lucrările de modernizare a drumului județean DJ 174C Panaci-Bilbor, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, finalizat în întregime pe raza județului nostru, până la limita cu Harghita", a scris președintele Consiliului Județean Suceava pe contul său de Facebook.

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Construit prin munte, cu serpentine, lucrări complexe de consolidare a versanților și un pod reabilitat, drumul modern reprezintă legătură directă între județele Suceava și Harghita, care scurtează cu aproximativ 92 de kilometri traseul dintre Vatra Dornei și Toplița.

Gheorghe Șoldan a subliniat că va tronsonul Panaci-Bilbor va contribui la dezvoltarea economică a zonei, în special a turismului.

"Astăzi, la recepție, am parcurs pe jos întregul traseu, de la un capăt la celălalt, împreună cu vicepreședintele Stelian Simerea, administratorul public Cezar Ioja, reprezentanți ai constructorilor și membrii comisiei de recepție. (...).

Pe partea județului Harghita mai sunt de modernizat și asfaltat aproximativ 1,2 kilometri de drum, pe două tronsoane. Noi am finalizat tot ceea ce ține de Consiliul Județean Suceava și sper ca lucrările rămase pe partea județului vecin să fie încheiate cât mai curând", a mai menţionat Gheorghe Șoldan în postarea sa de pe Facebook.

Drumul județean DJ 174C este situat în extremitatea nordică a Munților Bistriței și se desfășoară pe un versant împădurit, de la baza acestuia până la creastă, la limita dintre județele Suceava și Harghita. Pe raza județului Suceava, drumul are o lungime de aproximativ 3,6 kilometri.