Ultimul weekend din 2026 în care Calea Victoriei devine pietonală: Programul special Străzi Deschise București de pe 10 și 11 octombrie

4 minute de citit Publicat la 15:04 09 Oct 2026 Modificat la 15:07 09 Oct 2026

Calea Victoriei pietonală. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Străzi Deschise București via Facebook

Calea Victoriei devine din nou pietonală în weekendul 10-11 octombrie, când are loc ultima ediție din 2026 a evenimentului „Străzi deschise - București”. Organizatorii au anunțat programul celor două zile, care include activități de educație rutieră, tururi ghidate, un eveniment dedicat cinematografiei și un moment muzical susținut de Damian Drăghici & Brothers.

În ambele seri, bucureștenii și turiștii vor putea descoperi și instalațiile de lumină din cadrul Spotlight Festival.

Ce evenimente au loc sâmbătă, 10 octombrie 2026, pe Calea Victoriei

Programul de sâmbătă începe la ora 11:00, în Piața Revoluției, cu un eveniment de educație rutieră dedicat utilizării trotinetelor electrice. Până la ora 13:00, participanții vor putea lua parte la demonstrații practice și sesiuni de informare despre regulile de circulație și siguranța rutieră. Activitatea este susținută de Asociația Coaliția pentru Economia Digitală.

Tot între orele 11:00 și 13:00, iubitorii de istorie sunt invitați la un tur ghidat pe traseul Muzeul Național de Istorie a României – Palatul Știrbei. Turul, intitulat „De la Bucureștiul regal la Bucureștiul comunist”, va fi susținut de Florin Cristescu, ghid de turism, și va oferi participanților ocazia de a descoperi povești despre transformările prin care a trecut Capitala.

Între orele 14:00 și 18:00, la Statuia Iuliu Maniu, va avea loc activarea cinematografică „Delta Sălbatică”. Participanții vor avea la dispoziție un panou foto, un cod QR cu informații despre film și materiale promoționale, oferite alături de reprezentanții August Film.

Atmosfera de pe Calea Victoriei va fi animată și de muzică. Între orele 17:00 și 18:00, Damian Drăghici & Brothers vor susține un moment muzical pe traseul Cercul Militar Național – Piața Amzei.

Tur ghidat despre Bucureștiul dispărut, duminică, 11 octombrie 2026

Programul ultimei zile din sezon continuă duminică, între orele 16:00 și 18:00, cu turul ghidat „Orașul construit și orașul pierdut”, susținut de Alexandru Binescu.

Plimbarea se va desfășura pe traseul Piața Națiunilor Unite – Piața Revoluției și va propune o incursiune în memoria Bucureștiului, prin locuri dispărute, transformări urbane și povești mai puțin cunoscute din centrul orașului.

Spotlight Festival aduce instalații de lumină în ambele seri

Pe lângă activitățile pregătite pentru „Străzi deschise – București”, în ambele seri va avea loc și Spotlight Festival, care propune instalații spectaculoase de lumină și intervenții artistice de-a lungul traseului urban al festivalului.

Astfel, ultimul weekend al sezonului „Străzi deschise” oferă bucureștenilor ocazia de a explora centrul Capitalei la pas, de a participa la activități culturale și educative și de a descoperi orașul într-o atmosferă animată de muzică și artă vizuală.

Restricţii de circulaţie în Bucureşti, de vineri până duminică

Brigada Rutieră a anunțat restricţii de circulaţie în Capitală de vineri până duminică, pentru desfăşurarea Maratonului Internaţional Bucureşti, a unei adunări publice şi a unei parade a motocicliştilor, notează Agerpres.

Sâmbătă şi duminică va avea loc Maratonul Internaţional Bucureşti, care cuprinde mai multe probe şi va avea startul şi finishul în Piaţa Constituţiei.

Vineri, începând cu ora 08:00 şi până duminică, ora 23:00, vor fi restricţii pentru bulevardul Libertăţii (segmentul de drum cuprins între bretea Piaţa Constituţiei - Parchet General şi bretea Piaţa Constituţiei - ministerul Justiţiei, toate cele trei benzi de pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie către bulevardul Naţiunile Unite), pentru amenajare şi finish, iar de vineri, începând cu ora 14:00, până duminică, ora 16:00, restricţiile vor fi instituite pe bulevardul Libertăţii şi pe segmentul de drum dintre bulevardul Naţiunile Unite şi Splaiul Independenţei, ambele sensuri, pentru amenajare şi start.

Sâmbătă vor lua startul participanţii la cursele Fun Run de 2 km şi crosul de 10 km, pe traseul bulevardul Libertăţii - dreapta Splaiul Independenţei - dreapta bulevardul Naţiunile Unite - stânga bulevardul Libertăţii - stânga bretea Piaţa Constituţiei (Parchet General) - dreapta bulevardul Unirii - Piaţa Alba Iulia - dreapta bulevardul Decebal, întoarcere fără a afecta traficul auto la intersecţia cu şoseaua Mihai Bravu - continuare bulevardul Decebal - Piaţa Alba Iulia - dreapta bulevardul Unirii - Piaţa Unirii - stânga strada Halelor - dreapta Splaiul Independenţei (pe contrasens) - Piaţa Naţiunile Unite - bulevardul Naţiunile Unite - stânga bulevardul Libertăţii.

Duminică vor avea loc semimaratonul - 21 km şi maratonul - 42 km, cu start şi finish tot în Piaţa Constituţiei, iar maratonul va ajunge până la Arena Naţională şi retur.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului se vor institui restricţii de trafic astfel: sâmbătă, în intervalul orar 07:30-13:00, pe traseul de cros şi duminică, în intervalul orar 07:30-15:30, pe traseul de semimaraton şi maraton.

Adunare în faţa Guvernului, duminică

Duminică, între orele 16:00 şi 17:00, va avea loc o adunare publică în faţa Guvernului.

Între orele 17:00 şi 18:00, participanţii se vor deplasa pe traseul: Piaţa Victoriei - bulevardul Lascăr Catargiu - bulevardul Gh. Magheru - bulevardul Regina Elisabeta - Splaiul Independenţei - bulevardul Eroilor - strada Doctor Dumitru Bagdasar - şoseaua Panduri - bulevardul Geniului - Drumul Sării - Drumul Taberei - bulevardul Gen. Paul Teodorescu - bulevardul Doina Cornea- şoseaua Grozăveşti - punct final localul Quantic.

„Deplasarea participanţilor pe traseul menţionat se va face pe pista de biciclete şi pe banda I de circulaţie, cu respectarea normelor rutiere în vigoare”, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Sâmbătă se vor desfăşura o adunare publică şi un marş, denumit „Parada Moto - Pink Ride”, începând cu ora 12:00. Participanţii se vor aduna în parcarea Bibliotecii Naţionale a României şi se vor deplasa până în Băneasa, în parcarea de la Enayati Medical City.

Deplasarea participanţilor va avea loc pe banda I de circulaţie, pe traseul bulevardul Mircea Vodă - bulevardul Unirii - Piaţa Unirii - Piaţa Universităţii - Piaţa Romană - Piaţa Victoriei - Piaţa Arcul de Triumf - Pod Băneasa.

Poliţia va dispune măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulaţie. Totodată, le solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.