Un autocar cu 44 de pasageri şi un TIR s-au ciocnit în Mehedinţi. Pompierii ISU au intervenit de urgenţă

<1 minut de citit Publicat la 08:08 17 Noi 2026 Modificat la 08:08 17 Noi 2026

Un autocar cu 44 de pasageri şi un TIR s-au ciocnit în Mehedinţi. Foto: Facebook/ SMURD

Pompierii au intervenit, marţi dimineaţă, pe DN 56A, la un accident rutier produs între un autotren şi un autocar cu 44 de pasageri, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi, informează Agerpres.

"În această dimineaţă, Detaşamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin a fost solicitat să intervină pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN 56A, între localităţile Hinova şi Şimian, în care au fost implicate un autotren şi un autocar în care se aflau 44 de persoane. Toate persoanele sunt conştiente şi cooperante, fiind evaluate la faţa locului de echipajele medicale SMURD şi SAJ", au transmis reprezentanţii ISU Mehedinţi.

În urma evaluării medicale, două persoane au fost transportate la spital, una prezentând un atac de panică, iar cealaltă un traumatism ocular.

Misiunea este în dinamică, a precizat sursa citată.