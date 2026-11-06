Un bărbat din Alba a cumpărat cu 2.000 de lei un Logan avariat într-un accident ca să-l zidească în peretele casei

2 minute de citit Publicat la 16:30 06 Noi 2026 Modificat la 16:33 06 Noi 2026

Un barbat din Alba și-a zidit un Logan în peretele casei FOTO: captură video YouTube/ ziarulunirea.ro

Un bărbat din județul Alba a vrut să-și amenajeze casa într-un mod diferit, așa că și-a încastrat în zid, la etaj, o mașină Dacia Logan. Vasile Teasc, din orașul Teiuș, a spus pentru Ziarul Unirea că a cheltuit în jur 6.000 de lei pe decor și a așteptat aproape un an să obțină toate aprobările, dar și-a văzut împlinit visul de a avea o locuință care să atragă atenția.

Amenajarea este mai veche, din 2019, și este cunoscută în mediul online. Însă acum proprietarul casei a spus pentru sursa citată care este povestea „Loganului zburător” și câte obstacole a întâmpinat.

Vasile Teasc își amintește că pentru a putea amplasa mașina în peretele casei, a avut nevoie de documentație tehnică și avize, aproape ca în cazul construirii unei locuințe, iar toate aprobările au fost obținute după 11 luni.

„M-am luptat foarte mult cu autoritățile ca să-mi dea acte să pot pune mașina sus. Au trebuit acte ca pentru o casă. Am adus tot felul de acte, un dosar de ele”, a povestit el pentru Ziarul Unirea.

Bărbatul a dat detalii și a spus că a fost nevoie inclusiv de aprobări privind instalația electrică din apropiere, verificări ale construcției și modificări ale proiectului inițial. De exemplu, zidurile au trebuit realizate mai groase decât era prevăzut inițial, de la 30 la 50 de centimetri, iar ulterior au fost verificate de o comisie.

Mașina din zidul casei are o poveste tristă

Vasile Teasc a cumpărat mașina care este acum în zidul casei sale cu 2.000 de lei. Fusese implicată într-un accident rutier în care o persoană și-a pierdut viața.

Proprietarul mașii era tatăl victimei și el a fost cel care i-a vândut-o lui Vasile Teasc.

Investiția totală în proiect și materiale s-a ridicat la aproximativ 6.000 de lei. Mașina a fost fixată pe un cadru metalic, prins de peretele casei cu șapte tije filetate, iar componentele au fost cumpărate în mare parte la mâna a doua.

Mașina a ajuns să promoveze orașul Teiuș

Casa lui Vasile Teasc a devenit extrem de populară odată ce proiectul cu mașina a fost finalizat, iar imaginile au apărut internet. Vasile Teasc spune că a fost contactat inclusiv de reprezentanți ai Primăriei Teiuș, care doreau să fotografieze construcția pentru un banner amplasat la Centrul de Orientare Turistică.

Bărbatului i s-a cerut și o propunere de slogan. Mesajul începea cu invitația: „Stimați turiști, vizitați Loganul zburător”.

Astăzi mai sunt puțini oameni care se opresc lângă casa din Teiuș ca să facă fotografii, dar Vasile Teasc este mulțumit și crede că tot efortul lui a meritat.