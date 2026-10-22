Un bărbat din Constanţa a ajuns celebru pentru că a urcat maşina pe casă ca să acopere o gaură în acoperiş: „Ce era să fac altceva?”

Vasile Crică (S) și mașina pe casă (D). Colaj foto: Capturi video Ziua de Constanța

Casa lui Vasile Crică, un bărbat de 48 de ani din localitatea Pecineaga, județul Constanța, a devenit cunoscută național, după ce și-a montat o mașină chiar pe acoperiș. Ideea a pornit de la o problemă: avea o gaură în acoperiș și căuta o soluție pentru ca apa să nu îi intre în casă, scrie Ziua de Constanța.

Pe lângă mașina de pe acoperiș, Crică a înfrumusețat și gardul, dar a montat și câțiva lei decorativi în jurul casei. Astfel, casa lui din Pecineaga a devenit o apariție neobișnuită, care atrage privirile trecătorilor și stârnește curiozitatea celor care află povestea sa.

Totuși, el spune că ideea a pornit de la o problemă: o gaură în acoperiș.

„La început am avut o altă mașină, un Opel Tigra. După aceea, dacă am schimbat tabla, am dat-o jos și, pe urmă, am luat-o pe asta și am pus-o și pe ea. Aveam o gaură acolo și, să nu-mi curgă apa în casă, am pus mașina pe casă, ce să fac altceva? Mi-a acoperit acolo treburile și a rămas acolo, deocamdată. După aia am dat-o jos, am schimbat tabla și am pus-o la loc, că așa s-au învățat oamenii”, a explicat el.

Totuși, nu este singurul care și-a pus mașina pe casă: un caz similar a avut loc și în județul Alba, unde un bărbat și-a decorat acoperișul casei cu o Dacia Logan. Imaginile cu locuința au devenit virale pe internet, demonstrând că astfel de amenajări ieșite din comun pot transforma o proprietate obișnuită într-un subiect de interes public.