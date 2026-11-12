Un nou pasaj subteran se construiește în București. Costă 60 de milioane € și va da peste cap traficul timp de 18 luni. Cum va arăta

4 minute de citit Publicat la 18:41 12 Noi 2026 Modificat la 18:41 12 Noi 2026

Se construiește un nou pasaj subteran în sudul Bucureștiului, la intersecția Șoselei Olteniței cu Șoseaua Vitan-Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu. Foto: Primăria Sectorului 4

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat joi începerea lucrărilor la un nou pasaj subteran în sudul Bucureștiului, la intersecția Șoselei Olteniței cu Șoseaua Vitan-Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu. Investiția este estimată la 320 de milioane de lei, aproximativ 60 de milioane de euro, iar lucrările ar urma să dureze 18 luni. Proiectul, prezentat de Băluță împreună cu primarul general Ciprian Ciucu, presupune și restricții de circulație, care vor fi introduse treptat, începând de astăzi.

Noul pasaj, care se va numi Pasajul Prieteniei, va fi construit pe sub Șoseaua Olteniței, cu intrare din strada Sergent Ion Iriceanu și ieșire spre strada Iuliu Hațieganu. Va avea o porțiune acoperită de 442 de metri și câte două benzi de circulație pe fiecare sens. Dacă lucrările vor respecta termenul anunțat, pasajul ar urma să fie gata în mai 2028.

Mașinile care traversează zona vor putea circula prin subteran, în timp ce la suprafață va fi păstrată circulația tramvaielor. Proiectul mai include trotuare noi, o pistă de biciclete cu o lățime de 1,5 metri, precum și sisteme de iluminat, ventilație, drenaj și monitorizare.

„Traficul rutier de tranzit va fi preluat în subteran în timp ce la suprafață va fi integrată circulația tramvaielor. Calea de tramvai se va desfășura într-o cuvă centrală amplasată între sensurile rutiere pe zona rampelor, fiind complet separată structural de tunel”, a explicat Daniel Băluță.

Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă organizată pe șantierul pasajului de la Apărătorii Patriei, unde cei doi primari au vorbit atât despre noua investiție, cât și despre lucrările aflate deja în desfășurare în sudul Capitalei.

Ce restricții de circulație vor fi în zona noului pasaj

Construirea pasajului va afecta traficul din zonă, iar restricțiile vor fi introduse în două etape, pentru a evita blocarea completă a circulației.

În prima etapă, începând de joi, 12 noiembrie, vor fi afectate prima bandă și locurile de parcare de pe strada Sergent Ion Iriceanu, pe direcția dinspre Sectorul 4 către Sectorul 3. De asemenea, vor fi restricționate trotuarul și prima bandă de pe Șoseaua Vitan-Bârzești, în dreptul unității militare, precum și scuarul central de pe strada Iriceanu.

După aproximativ două săptămâni, restricțiile vor fi extinse pe Șoseaua Vitan-Bârzești, unde vor fi afectate primele două benzi și trotuarul, tot pe sensul dinspre Sectorul 4 către Sectorul 3.

Daniel Băluță a dat asigurări că, în ambele etape, șoferii vor avea la dispoziție câte două benzi pe fiecare sens. Circulația pietonilor va fi asigurată, iar accesul către unitatea militară și unitatea de pompieri din zonă nu va fi blocat.

„Este clar că un asemenea șantier va produce disconfort, iar oamenii vor avea nevoie de răbdare”, a declarat primarul Sectorului 4.

Pasajul trebuia inițial construit la suprafață. De ce au schimbat Băluță și Ciucu proiectul

Noul pasaj urma să fie construit inițial deasupra intersecției, însă proiectul a fost modificat în urma discuțiilor dintre Primăria Sectorului 4 și Primăria Capitalei.

Daniel Băluță a explicat că administrația condusă de Ciprian Ciucu a insistat asupra unei soluții subterane, considerată mai potrivită pentru această zonă a Bucureștiului.

„Inițial am venit cu propunerea de pasaj suprateran. Cu argumente raționale, echipa de la Primăria Municipiului București ne-a explicat de ce nu este o idee bună să facem lucrarea în această modalitate și, ca atare, am mers pe pasaj subteran”, a declarat Băluță.

Primarul general a recunoscut că varianta aleasă este mai scumpă și mai dificil de construit, dar consideră că va aduce mai multe beneficii orașului.

„Pasajul subteran este un pasaj mai greu de executat, dar am insistat și am căzut de acord că e bine să-l facem poate mai încet, mai scump, dar mai bun pentru oraș”, a explicat Ciprian Ciucu.

Acesta a spus că a cerut și includerea transportului public în proiect, astfel încât lucrările să nu fie dedicate exclusiv mașinilor.

„Era important ca pasajul să includă și linie de tramvai. Am găsit deschidere, au reproiectat. Nu am plecat la drum să ne blocăm ci să colaborăm, avem responsabilitate față de bucureșteni”, a afirmat primarul Capitalei.

Ciucu a precizat că va susține, în calitate de primar general, proiectele de pasaje de pe inelele de circulație ale Bucureștiului, cu condiția ca acestea să includă și transportul public.

Noua investiție este realizată de Primăria Sectorului 4, cu aprobarea și sub supravegherea Primăriei Capitalei.

Pasajul de la Apărătorii Patriei întârzie. Când va fi gata

Noul pasaj de la Șoseaua Olteniței este al treilea proiect de acest fel realizat de Primăria Sectorului 4 pe inelul median al Capitalei, după Pasajul Europa Unită, inaugurat în 2023, și Pasajul Apărătorii Patriei, aflat încă în construcție.

Acesta din urmă trebuia să fie deschis circulației până la sfârșitul anului 2026, însă termenul a fost amânat cu aproximativ trei luni. Daniel Băluță a anunțat joi că pasajul va fi gata în primăvara anului viitor.

Primarul a explicat că întârzierea a fost provocată de problemele apărute la furnizarea cablurilor necesare structurii pasajului, care este un pod hobanat.

„Din punct de vedere al structurii, e gata. Într-o săptămână am putea pune asfaltul și circula, dar acest impediment ne-a împiedicat să dăm drumul”, a declarat Băluță.

Costul total al pasajului de la Apărătorii Patriei este estimat la aproximativ 220 de milioane de lei, cu TVA inclus.

Potrivit primarului Sectorului 4, cele trei pasaje fac parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a inelului median al Bucureștiului, prin care autoritățile încearcă să reducă aglomerația din marile intersecții și să îmbunătățească legăturile dintre cartierele din sudul Capitalei.