Un Porsche 911 Carrera, în valoare de 200.000 de euro, a fost confiscat de poliţişti la Vama Calafat. Ce au descoperit despre maşină

Un Porsche 911 Carrera, în valoare de 200.000 de euro, a fost confiscat de poliţişti la Vama Calafat. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Poliţia de Frontieră a informat, vineri, că agenţii de la Vama Calafat au confiscat un Porsche 911 Carrera, în valoare de 200.000 de euro, după ce au descoperit că maşina era căutată de autorităţile din Germania. La volan se afla un cetățean bulgar, în vârstă de 59 de ani.

"În data de 22.10.2026, în jurul orei 15.25, polițiștii de frontieră din Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu poliţişti din cadrul Poliției Municipiului Calafat, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Germania, condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 59 de ani.

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În urma verificărilor efectuate prin intermediul aplicației eDAC, colegii noștri au constatat că autoturismul figura în bazele de date cu mențiunea „obiect căutat pentru confiscare”, ca urmare a unei alerte emise de către autoritățile din Germania.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „tăinuire”, iar asupra autoturismului, în valoare de 1.069.700 de lei, s-a dispus măsura indisponibilizării, urmând ca la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsuri prin unitatea de parchet", au comunicat autorităţile române.

Acţiunea a avut succes datorită schimbului de informații realizat prin canalele de cooperare polițienească internațională, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, contribuind la creșterea nivelului de siguranță.