Un sarcofag roman intact a fost descoperit în Constanța. Arheologii au găsit jucării din lut și ghirlande de flori în interior

În marginea de nord a necropolei Tomisului a fost identificat un sarcofag de epocă romană intact. Sursă foto: facebook - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Un sarcofag intact din epoca romană a fost descoperit în municipiul Constanţa. Potrivit reprezentanţilor Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, cercetările preliminare au arătat că este vorba despre mormântul unui copil, iar în interior au fost găsite două jucării din lut, ghirlande de flori şi o monedă.

În prezent, specialiștii din cadrul muzeului continuă cercetările și prelevarea materialelor arheologice.

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„Specialiștii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța au avut parte de o descoperire deosebită: în marginea de nord a necropolei Tomisului a fost identificat un sarcofag de epocă romană intact. Din cercetările preliminare s-a constatat că este vorba de un mormânt de copil, în interior fiind vizibil un bogat inventar funerar cuprinzând câteva obiecte de port, monedă, două jucării de lut și ghirlande de flori.

Cercetarea și prelevarea materialelor arheologice este în curs de desfășurare, specialiștii muzeului urmând a oferi mai multe informații în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc miercuri, 28 octombrie 2026, ora 9:00, la sediul MINAC din Constanța”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.