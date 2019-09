Un tânăr din Argeș a plănuit să își ucidă iubita. Bărbatul îi scrisese și biletul de adio. Modul miraculos prin care a scăpat victima

Foto: Pixabay.com

O tânără a fost răpită în plină stradă de iubitul ei în vârstă de 34 de ani. Tot el a fost cel care, printre lovituri, i-a spus că are de gând să o omoare pe ea, apoi să se sinucidă. Fata a țipat cât a putu de tare.

O femeie a fost cea care a eliberat-o, apoi aceasta a urcat în siguranță într-o mașină de poliție aflată în zonă. Fata l-a părăsit pe bărbatul de 34 de ani după un an, după ce a bătut-o. Acesta a devenit gelos în momentul în care a aflat că tânăra are o altă relație. Acum bărbatul se află în arest la domiciliu.

Tânărul din Argeș care făcuse un plan diabolic prin care voia să își ucidă fosta iubită, o elevă în vârstă de 18 ani, a fost plasat de polițiști în arest la domiciliu.

Omul a băgat-o într-o dubă în care avea mai multe arme, dar și biletele de adio pregătite pentru ambele familii. Fata s-a luptat cu atacatorul și a țipat atât de tare, încât a fost auzită de martorii prezenți pe stradă.

"A zis că dacă nu mă sui la el în maşină, mă bagă el cu forţa şi am început să strig. Am zis: <<Lasă-mă, nu am ce să vorbesc cu tine!>>. A înfipt mâinile în mine, m-a împins în spate, în carlinga dubei, a început să dea cu mâinile şi cu picioarele în mine, în cap.", a declarat victima, potrivit observator.tv.