Un unchi și nepotul său se luptă pentru primăria de la Deveselu. Mărturiile actualului primar

A început lupta electorală pentru Deveselu, localitatea în care se află unul din cele mai importante puncte strategice de apărare din Europa.

În comuna din Olt, lumea vorbeşte despre principalii contracandidaţi, un unchi şi nepotul său, care înainte cu 3 luni de alegeri, au hotărât să îşi schimbe între ei partidele. În exclusivitate pentru Antena 3 CNN, cei doi au povestit cum au ajuns să facă rocada politică.

Controversele legate de alegerile din Deveselu sunt celebre până peste hotarele ţării. În această comună, în 2020, sătenii au avut pe buletinul de vot inclusiv numele unei persoane care murise cu câteva zile înainte de organizarea scrutinului.

Mai mult decât atât, acesta a şi câştigat. Un an mai târziu alegerile s-au reorganizat, iar principalii contracandidați au fost din partea PSD vărul primarului ales, deşi era decedat, și din partea PNL fiul edilului răposat. De atunci, cei doi au făcut rocada partidelor.

”Am fost anunțat că s-a luat decizia ca PSD-ul să meargă la alegeri cu un alt candidat, fără vreo discuție pe tema asta, fără a fi înștiințat despre ceea ce s-a întâmplat, decât pur și simplu mi s-a adus la cunoștință în a doua zi de concediu din ultimii doi ani”, a mărturisit Nicolae Dobre, actual primar, candidat PNL Primăria Deveselu.

Pe de altă parte, la polul opus, candidații de la PNL spun că au câștigat încrederea cetățenilor.

”Partidul Social Democrat a făcut două sondaje în ultimele șase luni. Eu am discutat să zic cu majoritatea cetățenilor din comuna Deveselu și rezultatul final a fost în felul următor: că cetățenii doresc să aleagă Partidul Social Democrat și Marius Aliman, motiv pentru care m-a făcut să merg la acest partid, să batem palma și să mergem alegeri împreună”, a declarat Marius Aliman, candidat PSD Primăria Deveselu.

Și cum în confruntările politice totul este posibil, actualul primar face dezvăluiri şocante.

”Am opt, aproape opt ani în administrație publică, decât să meargă pe mâna unuia care are un an...să știți că am și acceptul familiei de a spune că el are un comportament foarte brutal în familie și oamenii se gândesc dacă el și-a comis soția, copiii de acasă. Noi să-i dăm în administrare o comună...”, a mai mărturisit Nicolae Dobre, actual primar, candidat PNL Primăria Deveselu.

La rândul lui, candidatul PSD, Marius Aliman, susține că nu există astfel de episoade de violență în familia sa, însă susține că se află în pragul divorțului.

”Nici când eram copil m-a certat cu cineva, un băiat sau bărbat de vârsta mea. Darămite să mă bat cu cineva și darămite să-mi bat mama copiilor mei?

Da, suntem într-un divorț și nu cred că e ceva ieșit din comun”, a spus Marius Aliman, candidat PSD Primăria Deveselu.

În 2021, fiul primarului decedat a pierdut fotoliul de primar la o diferenţă de doar 100 de voturi faţă de unchiul său.