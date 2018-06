Un vasluian a fost înțepat de viespi în timp ce punea o scrisoare la Poștă. E incredibil ce s-a întâmplat apoi

Un bărbat din Vaslui a fost înțepat de viespi, în timp ce punea o scrisoare în cutia poștală. Cutia era amplasată chiar în fața Spitalului de Urgență, iar acolo era un roi de viespi.

Imediat după incident, omul spune că a sunat la cinci instituții ale statului, dar nimeni nu a vrut să-l ajute pentru curățarea „stupului” cu scrisori.

Bãrbatul a povestit pentru vremeanoua.ro nu este o problemă faptul că a fost înțepat, însă a vrut să facă o faptă bună și s-a implicat pentru îndepărtarea pericolului. Însă, nicio instituție publică nu l-a ajutat.

„Prima datã am sunat la pompieri pentru cã, din ce am mai vãzut, ei rezolvã astfel de cazuri, plus cã era pe domeniul public. Mi-au zis cã nu e problema lor, cã nu au costume pentru asa ceva. Mi-au zis sã sun la un apicultor. Le-am urmat sfatul si am sunat un prieten de familie despre care stiam cã se ocupã de albine. A început sã râdã de mine. A zis cã nu e de datoria lui sã curețe de viespi acea cutie postalã. Am telefonat la postã. Mi-au zis, la fel ca pompierii.M-au îndrumat cãtre Protectia Mediului. De acolo m-au directionat cãtre Garda de Mediu. O doamnã de la Garda de Mediu mi-a spus sã sun la Primãrie. De la Primãria Vaslui mi s-a zis cã, într-adevãr, se ocupã cu dezinfectia si dezinsectia, dar pentru ei insecte înseamnã doar cãpuse si tântari”, a mai spus vasluianul.