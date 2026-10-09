Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap în zona Ilva Mare. S-a deschis dosar penal. Ce suspiciune au polițiștii

Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap în zona Ilva Mare. FOTO INQUAM PHOTOS Cornel Putan

Un zimbru care îşi făcuse apariţia, de câteva săptămâni, în câteva localităţi de pe Valea Ilvelor din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost găsit mort, decapitat, pe raza comunei Ilva Mare.



Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, în cauză a fost deschis un dosar penal.



"În seara de 8 octombrie, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că un exemplar de zimbru ar fi fost găsit decapitat într-o zonă împădurită, pe raza comunei Ilva Mare. O echipă formată din poliţişti ai Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, împreună cu poliţişti din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Sângeorz-Băi, a identificat cadavrul animalului, pe raza localităţii Ivăneasa. Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Totodată, în cauză urmează să fie efectuată necropsia, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului", au transmis, vineri, reprezentanţii IPJ.



Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Stelian Dolha, a calificat întâmplarea drept "o barbarie".



"Este dosar de cercetare penală. Este nu numai pentru că e protejat de lege, este simbolul naţional şi e o barbarie care s-a comis. (...) E clar că s-a pus o pată pe judeţul Bistriţa-Năsăud", a declarat Dolha, pentru Agerpres.

Conform acestuia, zimbrul găsit decapitat ar putea fi unul dintre exemplarele lăsate în libertate, venit fie din Neamţ, fie din Suceava. Cei care l-au văzut spun că era un animal extrem de blând și nu părea o amenințare pentru nimeni, deși avea o apariție impunătoare, fiind un exemplar de peste 800 de kilograme, scrie bistrițeanul.ro.



El a adăugat că animalul a fost verificat de medicii veterinari recent, existând suspiciuni legate de o eventuală boală gastrointestinală.



"A apărut în judeţul Bistriţa-Năsăud de trei-patru săptămâni, dacă nu mai mult. A fost văzut în trei comune: în Lunca Ilvei, Ilva Mare şi Măgura Ilvei. La un moment dat, de câteva zile, s-a constatat că are şi o problemă medicală. Noi am crezut că a mâncat, de exemplu, multe mere, că saliva foarte mult, şi atunci a avut o intervenţie medicală din partea unei echipe de medici veterinari, în sensul în care s-a verificat stomacul cu sonda şi aşa mai departe, s-a dat şi medicamentaţia respectivă şi a fost ţinut sub observaţie două zile. Avem şi un filmuleţ cu zimbrul care şi-a revenit", a explicat Stelian Dolha.



Prefectul a precizat că a fost informat, în cursul serii de joi, că zimbrul a fost văzut mort, decapitat, şi a solicitat intervenţia de urgenţă a Poliţiei, a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.



În cauză există suspiciuni de braconaj.



Necropsia zimbrului va efectuată vineri.