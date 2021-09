Noul usturoi Benone, mai iute şi mai aromat, produs la Buzău, gata să intre pe piaţă. Cât va costa kilogramul

Acest soi de usturoi e mai dulceag, mai aromat și mai iute decât cel din import. Se află deocamdată la uscat, etapă în care leguma capătă rezistență, astfel încât să o putem păstra până la iarnă.

În 2021, Buzăul pare a fi patria usturoiului, cu peste 140 de producători.

Decis să relanseze tradiția cultivării usturoiului în apropiere de Râmnicu Sărat, Valentin Jecu a apelat în urmă cu cinci ani la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare în Legumicultură din Buzău.

Usturoiul Benone, un soi dulceag, aromat și mai iute decât cel din import

Cercetătorii de acolo au reușit să preia soiurile locale, pe cale de dispariție, și să dezvolte altele noi. Dintre acestea, usturoiul Benone a fost deja omologat.

"Este primul lui an sub denumirea de usturoi Benone. Până acum l-am vândut sub denumirea de usturoi de Râmnicelu. Din acest an, poartă denumirea cunoscutului interpret de muzică populară.

Usturoiul de Râmnicelu este același soi de usturoi cu aceleași calități, dulce, acrișor, iute ceea ce nu se va mai găsi la alt usturoi din România", a explicat Valentin Jecu, fermier.

Usturoiul recoltat de producătorul din Buzău se află deocamdată la uscat, etapă în care leguma capătă rezistență, astfel încât să putem păstra până la iarnă usturoiul iute și dulceag, de Buzău.

"Are foarte multe straturi de protecție, ceea ce îi dă o rezistență foarte mare pe timpul iernii. Genetic, usturoiul este programat să încolțească de la jumătatea lunii februarie, până la sfârșitul lunii martie", mai spune fermierul.

Valentin Jecu a produs usturoi, anul acesta, pe o suprafață de peste 15 hectare de teren din comuna Râmnicelu.

Un kilogram de usturoi Benone va costa la raft 15 lei

Localitatea de lângă Râmnicu Sărat este vestită la nivel național pentru gustosul soi. Pământul bun și priceperea generațiilor de cultivatori au făcut ca acest usturoi să capete multe calități.

"Usturoiul are cerințe speciale față de sol și de climă. Nu se obțin rezultate bune pe tot teritoriul țării noastre, ci doar în zonele pretabile usturoiului, în luncile râului, în zone cu teren ușor nisipos, cu drenaj bun, acolo unde se păstrează nematozii de sol.

Se știe că cel mai periculos dăunător al usturoiului, nematolul de sol, distruge sistemul radicular și afectează profund planta. Buzăul oferă condiții bune și îl găsim în istorie cultivat în zona Râmnicu Sărat, însă niciodată nu a fost omologat sub denumirea vreunui soi", spune Costel Vânătoru

Căpățânile de usturoi de Râmnicelul, cunoscut și ca usturoi călugăresc, poate că nu arată la fel de bine ca usturoiul din Spania sau China, însă detronează usturoiul de import prin gust și iuțime.

Un kilogram de usturoi de Râmnicu Sărat va costa la raft 15 lei.

"Trebuie să aibă mustață. Îl recunoaștem după culoarea lui din interior. Cel din import nu are această culoare maronie. Este ori alb, ori maro foarte închis. Trebuie să aibă gustul dulce acrișor.

Prețul va fi mai scăzut. Prețul recomandat de mine va fi de 15 lei cu TVA la raft. Acest usturoi se păstrează în condiții perfecte fără a avea probleme cu el cu încolțirea, nefiind necesară tratarea cu inhibatori de germinație", mai spun fermierii.

În 2021, Buzăul este patria usturoiului. Nu mai puţin de 146 de legumicultori din acest județ, mulți din Râmnicelu, au ales să cultive usturoi. Buzoienii urmează să primească peste 21% din subvențiile alocate programului la nivel național.

Cercetătorii de acolo au reușit să preia soiurile locale, pe cale de dispariție și să dezvolte altele noi.

Dintre acestea, usturoiul Benone a fost deja omologat și este aproape gata să ajungă pe mesele românilor.

"Acest soi de ustoroi a fost botezat după numele îndrăgitului solist de muzică populară, Benone Sinulescu.

Usturoiul Benone, deja omologat, gata să ajungă pe mesele românilor

De altfel, între cercetătorii buzoieni și `nea Beni există o relație de prietenie strânsă. Artistul s-a bucurat când a aflat că numele său este atribuit unui soi local de usturoi", spune Costel Vânătoru, cercetător la Stațiunea de Cercetare Buzău.

Usturoiul Benone va fi ambalat în plase de rafie, în cantități mici, pentru a rezista multe luni în condiții minime de păstrare.

Pentru noul sortiment, fermierul din comuna Râmnicelu a primit deja comenzi de la câțiva producători buzoieni de cârnați de Pleșcoi, dar și de la un supermarket din Vrancea. Soiul de ustoroi Benone a ajuns la cultivatori din întreaga țară.

