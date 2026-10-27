Valea Saulei din București a fost declarată arie naturală protejată. Zona este habitat natural pentru 80 de specii de păsări

3 minute de citit Publicat la 15:43 27 Oct 2026 Modificat la 16:04 27 Oct 2026

Valea Saulei a devenit, astfel, a treia arie naturală protejată din Capitală. Sursă foto: facebook - Primăria Municipiului București

Valea Saulei, o oază de biodiversitate din Sectorul 2 al Capitalei, a fost declarată, marți, arie naturală protejată de interes local, alături de Parcul Natural Văcărești și Pajiștea Petricani. Zona cu o suprafaţă de 5,2 hectare este habitat natural pentru peste 80 de specii de păsări, alături de mamifere, reptile şi amfibieni, dintre care numeroase beneficiază de statut de protecţie la nivel european şi naţional.

Anunțul a fost făcut de Asociația Parcul Natural București, pe pagina de Facebook a asociației.

Potrivit asociației, Valea Saulei a devenit, astfel, a treia arie naturală protejată din Capitală.

„Valea Saulei se adaugă oficial altor două arii naturale protejate prin eforturile Asociației Parcul Natural București: Văcărești și Pajiștea Petricani. Consiliul General al Municipiului București a aprobat astăzi, cu 45 de voturi pentru și o singură abținere, înființarea Ariei Naturale Protejate de Interes Local Valea Saulei.

„De azi, pe certificatul de naștere al Văii Saulei scrie . Asociația Parcul Natural București continuă aventura începută în urmă cu peste zece ani în Văcărești. Fost afluent al Colentinei, Valea Saulei a fost un pârâu care izvora din Pădurea Băneasa, acum o rețea abandonată de bazine piscicole, care dă numele celei de-a treia arii naturale protejate din București, o dovadă în plus că natura se integrează treptat în planurile de dezvoltare ale Capitalei.

Pe lângă apariția unui nou parc, Aria Naturală Protejată Valea Saulei înseamnă că, treptat, recunoaștem că alături de noi, în oraș, mai trăiesc și alți locuitori. Au pene, solzi, blană sau puf, sunt discreți, iar locul în care viețuiesc, fie că vorbim de Parcul Natural Văcărești, Pădurea Băneasa sau Valea Saulei, face bine sănătății noastre. De prosperitatea naturii din aceste locuri depinde calitatea vieții în oraș. Protecția lor înseamnă protecția noastră”, explică Dan Barbulescu, directorul Asociației Parcul Natural București”, se arată în postare.

Proiectul presupune și demararea lucrărilor de curățare, amenajare a accesului și conservare a habitatelor naturale. Acestea ar urma să permită utilizarea zonei pentru plimbări, recreere și observarea naturii, cu respectarea regulilor specifice unei arii protejate.

„Rewilding Bucharest este un program multianual demarat în anul 2024, prin care APNB și-a propus înființarea a cinci zone de natură protejată în București: Pajiștea Petricani, Valea Saulei, Parcul Natural Pădurea Băneasa, Lunca Dâmboviței, Stufărișurile din Dobroești-Pantelimon – peste 1500 de hectare de spații verzi care vor fi protejate datorită caracteristicilor naturale și serviciilor ecosistemice furnizate populației.

Programul este finanțat prin Platforma de mediu pentru București, inițiată de Fundația Comunitară București și ING Romania.

Valea Saulei – arie naturală protejată de interes local este un demers realizat în parteneriat cu Primaria Sectorului 2 Bucuresti, care asigură componenta administrativă și de gestionare a spațiului verde și a deșeurilor din zonă. APNB este responsabilă de protejarea naturii, lucrări de conservare, vizitare și informare”, se mai araă în postare.

Mai mult decât atât, în prezent, zona furnizează servicii ecosistemice relevante pentru calitatea mediului urban:

luciile de apă şi vegetaţia asociată funcţionează ca rezervor termic şi de umiditate locală, contribuind la atenuarea fenomenului de insulă de căldură urbană specific Bucureştiului;

vegetaţia ripariană stabilizează malurile şi filtrează apele din precipitaţii înainte de a ajunge în pânza freatică;

ansamblul vegetal contribuie la reţinerea dioxidului de carbon şi la îmbunătăţirea calităţii aerului.

Primăria Municipiului București (PMB) a precizat ulterior că, după ce zona va fi amenajată, se vor putea organiza activități educaționale și științifice.

„Pe aici nu se vor înălța blocuri! Avem o nouă arie naturală protejată în #București: Valea Saulei.

Este a treia, după Parcul Natural Văcărești și Pajiștea Petricani.

Se află pe malul nordic al Lacului Plumbuita, lângă fostele Pepiniere, și se întinde pe 5,2 hectare.

Protejăm de la construcții zona de lacuri, pădure de luncă, stufărișuri și dealuri cu pajiști.

Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul general Ciprian Ciucu, și votat de consilieri, stabilește că:

Diversitatea biologică a zonei va fi protejată,

Va putea fi amenajată pentru public,

Se vor putea organiza activități educaționale și științifice.

#ValeaSaulei este ultima zonă umedă semnificativă din nord-estul Bucureștiului”, a precizat PMB, pe pagina sa de Facebook.