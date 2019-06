Vasluianca s-a dus la muncă în Italia pentru a oferi un trai mai bun copiilor. A început să îl îngrijească pe bătrânul Giovanni, însă după un timp a început calvarul: ”A intrat noaptea în camera mea și....”. E ireal ce se petrece

O vasluiancă s-a dus să muncească în Italia pentru a oferi un trai mai bun copiilor lăsați în țară. Femeia s-a dus la o agenție, iar aceasta a trimis-o să lucreze ca îngrjitoare în casa unui bătrân.

După câteva zile, pentru femeie a început adevăratul calvar. S-a trezit cu bătrân în miezul nopții intrând în camera ei. Când a văzut cu ce propunere a venit pentru ea, a rămas interzisă, scrie vremeanoua.ro.



„După câteva zile de când începusem să lucrez la bãtrânul Giovanni, m-am trezit cu el că vine peste mine noaptea în camera mea și îmi cere să facem amor! Eu am rămas fără cuvinte, dar el era foarte insistent. Mi-am luat telefonul si am început sã-l filmez, ca sã am probe sã le arăt rudelor lui ce face si mai ales celor de la agenție! Pentru cã m-a jignit enorm! Am reacționat calm, îmi era frică de o eventuală criză din partea lui, l-am întrebat de ce face asta, iar el și-a dat jos pantalonii și a scos din chiloti …. organul, fluturându-l în fata mea si fãcându-mã cu..ă.

Mi-a zis că știe el că am fost cu bărbați și că de ce nu vreau cu el. L-am potolit, i-am zis să meargă să se culce, i-am spus frumos cã eu am soț și copii, că nu pentru asta am venit, ci să am grijă de el, iar el mă tot amenința că îi va spune femeii de la agenție că este nemulțumit de mine. M-a certat întruna si m-a jignit! Vedeți ce umilințe suportăm, prin ce trebuie să trecem ca să aducem bani acasă familiei? Dar așa ceva este greu și îți trebuie nervi tari ca să nu clachezi”, a spus femeia care ne-a trimis video-ul. Comentariile sunt de prisos!