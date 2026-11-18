Vești pentru bucureștenii care au stat în frig. Termoenergetica anunță când se va îmbunătăți alimentarea cu căldură

2 minute de citit Publicat la 15:48 18 Noi 2026 Modificat la 15:49 18 Noi 2026

Termoenergetica anunţă îmbunătirea alimentării cu energie termică în Capitală, în următoarele 24 de ore. Foto: Getty Images

Bucureștenii care au avut probleme cu încălzirea locuințelor în ultimele zile ar urma să primească mai multă căldură în următoarele 24 de ore, după repornirea centralei CET București Vest. Termoenergetica a anunțat miercuri că a modificat modul în care sunt alimentate mai multe cartiere din Capitală, astfel încât centralele să poată furniza agent termic la temperaturi mai ridicate. Îmbunătățiri sunt așteptate inclusiv la Spitalul Fundeni, unde au existat probleme cu încălzirea.

CET București Vest a fost repornită pe 15 noiembrie, iar Termoenergetica a început să redistribuie punctele termice între centrale, pentru a reduce presiunea asupra CET București Sud și CET Grozăvești. Potrivit companiei, temperatura agentului termic furnizat de CET București Sud a început să crească de marți seară.

Cartierele din București unde alimentarea cu căldură ar urma să se îmbunătățească

CET București Sud alimentează în prezent mai multe zone din sectoarele 2 și 3, printre care Titan, Vitan, Mihai Bravu, Pantelimon, Colentina, Fundeni, Iancului și Basarabia, precum și străzile din apropiere.

Schimbările făcute după repornirea CET București Vest au permis și reducerea numărului de consumatori din Sectorul 6 alimentați de CET Grozăvești. Astfel, centrala ar urma să asigure temperaturi mai bune în celelalte zone pe care le deservește.

În Sectorul 1, este vorba despre Iancu de Hunedoara, Aviației, Dorobanți, Gara de Nord și Nicolae Titulescu. În Sectorul 2, îmbunătățirile sunt așteptate în zonele Ștefan cel Mare, Lacul Tei, Mașina de Pâine și Oteșani, iar în Sectorul 5, pe Calea 13 Septembrie, Calea Rahovei, Mărgeanului și Petre Ispirescu, precum și pe străzile adiacente.

Termoenergetica precizează că schimbările nu se vor simți imediat în toate locuințele. Temperatura ar urma să crească treptat, inclusiv în imobilele aflate la capetele rețelei de termoficare, în următoarele 24 de ore.

Ce se întâmplă cu încălzirea la Spitalul Fundeni

Una dintre cele mai afectate instituții a fost Spitalul Fundeni, unde au fost semnalate probleme cu încălzirea. Termoenergetica susține că situația a fost provocată de temperatura prea scăzută a agentului termic furnizat de CET București Sud.

Compania arată că solicitase ELCEN să livreze agent termic la o temperatură cuprinsă între 80 și 83 de grade Celsius, ținând cont de vremea de afară și de viteza vântului. În schimb, temperatura medie de livrare ar fi fost de numai 60-63 de grade.

La Spitalul Fundeni, temperatura agentului termic folosit pentru încălzire era marți de 36 de grade Celsius, iar miercuri dimineață ajunsese la 41 de grade. Termoenergetica estimează că aceasta va continua să crească pe parcursul zilei.

Valorile reprezintă temperatura agentului termic din instalația de încălzire, nu temperatura din saloanele spitalului.

Reprezentanții companiei spun că echipele tehnice urmăresc permanent funcționarea rețelei și fac reglajele necesare pentru ca apa caldă și căldura să ajungă la consumatori în condiții mai bune.

ELCEN susține că toate cele patru centrale funcționează normal

În timp ce Termoenergetica reclamă că agentul termic a fost livrat la o temperatură insuficientă, ELCEN transmite că toate cele patru centrale ale sale funcționează fără întreruperi și furnizează agent termic la parametri optimi.

Potrivit datelor comunicate miercuri de producătorul de energie termică, CET București Vest livrează agent termic la 87 de grade Celsius, CET Progresu la 86 de grade, CET Grozăvești la 83 de grade, iar CET București Sud la 80 de grade.

ELCEN subliniază că responsabilitatea sa se limitează la producerea energiei și livrarea agentului termic până la ieșirea din centrale. Transportul apei fierbinți prin conductele orașului, funcționarea punctelor termice și distribuția către blocuri, spitale și alte clădiri sunt în responsabilitatea Termoenergetica.

Cele două companii prezintă astfel explicații diferite pentru problemele de încălzire din Capitală. În timp ce Termoenergetica invocă temperatura insuficientă a agentului termic primit de la CET București Sud în perioada precedentă, ELCEN susține că centralele funcționează în prezent la parametri norma