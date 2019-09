Viorica Dăncilă, apariție senzațională la Alba Iulia. Cum și-a făcut premierul apariția între membrii PSD

Foto: Viorica Dăncilă/ Facebook

Premierul Viorica Dăncilă își continuă turneul electoral prin ţară. Liderul PSD a ajuns la Alba Iulia, unde au loc alegeri pentru conducerea organizaţiei locale.

Viorica Dăncilă este însoțită de ministrul Finanţelor - Eugen Teodorovici, ministrul Culturii - Daniel Breaz, ministrul Transporturilor - Răzvan Cuc şi vicepremierul Mihai Fifor.

Ședința are loc la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. La intrarea în Casa de Cultură a Studenţilor, Viorica Dăncilă a fost primită cu ropote de aplauze de către susţinătorii social-democrați pe melodia Eye Of The Tiger (Survivor).

Viorica Dăncilă a intrat pe scenă de mână cu un copil îmbrăcat într-un port popular, iar la scurt timp s-a intonat imnul național al României „Deașteaptă-te, române”.