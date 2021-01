Loredana Marin, regina boxului european

Sportiva din Călăraşi şi-a dominat cateoric adversara, ducând steagul României pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

''Am auzit din foarte multe părţi că ar trebui să mă las, că de fac de foarte mult timp şi nu am niciun rezultat, dar eu nu am ascultat asta şi m-am ambiţionat şi mai tare. Drept dovadă s-au văzut şi rezultatele.

Fac patru ore de antrenament pe zi, dar antrenamente intense când suntem în stadiul de pregătire. Momentan avem Campionatul Mondial de Tineret la care aş vrea să particip şi să ajung din pe cel mai înalt podium.

Cel mai mare vis al meu este să ies campioană olimpică, bineînţeles'', care a adăugat apoi, că forţa este cea mai mare calitate a ei ca şi sportiv.