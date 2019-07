LOTO 6/49. Avem numerele extrase joi, 11 iulie 2019. Numere consecutive și repetitive la extragerea de astăzi

LOTO 6 din 49 din 11 iulie 2019. 42, 28, 31, 3, 23, 38

Loto 5 din 40 din 11 iulie 2019. 11, 34, 30, 32, 29, 25

Joker din 11 iulie 2019. 39, 43, 16, 34, 28 +10

Noroc 2378595

Super Noroc 596645

Noroc Plus 478450

LOTO. Joi, 11 iulie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 7 iulie 2019, Loteria Romana a acordat 21.543 castiguri, in valoare totala de 1.376.162,08 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,68 milioane lei (peste 780.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,81 milioane lei (aproximativ 595.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 11,93 milioane lei (peste 2,52 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 441.000 lei (peste 93.400 euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de aproximativ 360.000 lei (peste 76.100 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 224.500 lei (peste 47.500 euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La extragerea Super Noroc de duminica, 7 iulie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 371.134,31 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 34-084 din Alexandria, jud. Teleorman si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si 5 variante la Super Noroc, pretul acestuia fiind de doar 8,5 lei. Pe langa premiul de categoria I, jucatorul a obtinut si 4 castiguri de categoria a II-a, valoarea totala a premiului fiind de 374.715,11 lei.