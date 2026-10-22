Loto 6/49 de joi, 22 octombrie. Numerele extrase și premiile puse în joc

Au avut loc noi trageri la Loto 6/ 49. Sursă foto: Hepta

Joi, 22 octombrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 18 octombrie, Loteria Română a acordat 29.533 de câștiguri, în valoare totală de peste 12,75 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 22 octombrie

Loto 6/49: 5, 17, 29, 7, 8, 4

Noroc: 9 1 7 5 9 3 4

Joker: 6, 43, 7, 25, 26 + 18

Noroc Plus: 0 6 7 1 2 8

Loto 5/40: 9, 33, 22, 40, 13, 14

Super Noroc: 8 1 7 4 4 3

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,06 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,36 milioane de lei (peste 256.500 de euro). La Joker este în joc un report la categoria a II-a în valoare de peste 254.900 de lei (peste 47.400 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 28.400 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 210.800 de lei (peste 39.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 506.500 de lei (peste 94.900 de euro).

La tragerile loto de duminică, 18 octombrie, Loteria Română a acordat 29.533 de câștiguri, în valoare totală de peste 12,75 milioane de lei.