LOTO 6/49. Marele premiu, de aproape un milion de euro, a fost câştigat cu un bilet de 15,5 lei

LOTO 6 din 49. Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,651 milioane de lei, respectiv 983.000 de euro, a fost câştigat în urma tragerii de joi, 18 iunie 2019, de un jucător din localitatea Comăneşti (judeţul Bacău), preţul biletului fiind de 15,5 lei, informează Loteria Română.



LOTO 6 din 49. "Acesta este cel de-al treilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I, la Loto 6/49, a fost câştigat în data de 2 iunie 2019 şi a fost in valoare de 2,898 milioane de lei", precizează Loteria Română.



LOTO 6 din 49. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 04-030 din Comăneşti şi a fost completat cu trei variante simple.



LOTO 6 din 49. Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-şi revendica premiul.