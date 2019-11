LOTO 6/49. Numerele extrase duminică 17 noiembrie 2019. Anunț important făcut de Loterie

LOTO 6 din 49 din 17 noiembrie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Loto 5 din 40 din 17 noiembrie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Joker din 17 noiembrie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Noroc Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Super Noroc Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Noroc Plus Numerele, în curând pe Antena3.ro.

LOTO. Loteria Romana organizeaza duminica, 17 noiembrie, ultimele trageri din seria TRAGERILOR SPECIALE LOTO ALE LUNII NOIEMBRIE.

Cu aceasta ocazie, Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

· La Loto 6/49, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu 100.000 de lei

· La Joker, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu 50.000 de lei

· La Loto 5/40, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu 25.000 de lei

REPORT LA LOTO 6/49: 3,2 MILIOANE EURO

Duminica, 17 noiembrie, au loc ultimele trageri din seria TRAGERILOR SPECIALE LOTO ALE LUNII NOIEMBRIE, dupa ce la tragerile loto de joi, 14 noiembrie 2019, s-au inregistrat 19.641 de castiguri, in valoare totala de 1.292.065,16 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,31 milioane lei (peste 3,2 milioane euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 100.000 de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei (peste 314.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 228.000 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 50.000 de lei. La Noroc Plus reportul categoriei I este de peste 111.700 de lei (peste 23.400 de euro).

La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 106.000 de lei (peste 22.000 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Loto 5/40 de joi, 14 noiembrie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 349.914,40 lei. Pe biletul norocos, jucat la agentia 27-022 din Targu Neamt, judetul Neamt au fost jucate, in total, 14 variante la Loto 5/40 si 1 varianta la Super Noroc. La categoria a II-a a jocului Loto 5/40 s-a inregistrat, de asemenea, un castig in valoare de 68.199,90 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 24-021 din Somcuta Mare, jud. Maramures si a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 25.000 de lei.