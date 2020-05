Ludovic Orban lămurește misterul fotografiei controversate. De ce nu purta nimeni mască și exista băutură pe masă

Ludovic Orban a precizat că în încăpere mai erau „trei colegi care nu se văd în poză”.

"Am văzut fotografia. Este făcută de ziua mea de naştere, pe 25 mai. Au venit câţiva colegi. Este reală, nu pot să dezmint, cum fac alţii, lucruri de domeniul evidenţei. Era pe seară, în biroul meu. Muncisem toată ziua, în ziua mea de naştere, iar ei au venit să îmi facă o surpriză. După ora 17:30-18:00, au venit la mine mai mulţi colegi care se şi văd în poză.

Mai erau trei care nu se văd în poză. I-am servit, cum este normal, cu un pahar de ceva. Nu aveam mască pentru că mâncasem, se vede după farfuriile de pe mese. Le-am oferit o gustare colegilor mei apropiaţi, de cabinet. Veniseră să îmi ureze „La mulţi ani!”. Uitaţi-vă că în poză apar măşti şi farfurii", a spus Ludivic Orban, pentru Libertatea.

Cât despre faptul că se fuma în interiorul Guvernului, Ludovic Orban îşi recunoaşte greşeala şi plăteşte amenda dacă e nevoie.

„Sunt fumător. Mi se întâmplă să fumez. Era o ocazie de ziua mea, la care am avut nişte invitaţi şi la care am permis să se fumeze. Recunosc. Asta este. Dacă e nevoie plătesc amenda, nu mă dau în lături. Greşeala e umană. Ni se întâmplă multor", a spus Orban.

Pe internet circulă o fotografie în care prim-ministrul Ludovic Orban şi alţi colegi din Guvern fumează şi consumă alcool într-un birou de la Guvern.

Imaginea a fost comentată, printre alții, de Radu Herjeu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA).

"Concurs! Cine descoperă cele mai multe ilegalități ilustrate în această fotografie primește dreptul de fi mândru că nu a votat guvernul Lui!

După care, evident, va fi băgat la Mititica, să-i intre mințile-n cap!

PS: Bonus pentru cine ghicește din ce plante e făcut ceaiul din paharul din fața premierului, căci el ne-a spus că nu bea alcool!", a fost descrierea lui Radu Herjeu în postarea de pe Facebook.

Fotografia a fost comentată și de Victor Ponta:

Victor Ponta, președinte Pro România, a spus, după ce a văzut poza respectivă, că Ludovic Orban ar trebui să-și ceară scuze public, iar apoi să-și prezinte demisia.

"Porunca 1 - Sa purtati masca in locuri inchise !

Porunca a 2 a - sa pastrati distanta sociala!

Porunca a 3 a - sa nu fumati in institutii publice!

Porunca a 4 a - sa nu spui ca nu ai bani de alocatii pentru copii in timp ce tu bei un whiskey care costa cat alocatia pe sase luni

Porunca a 5 a - sa nu nu spui ca nu ai bani de pensii cand fumezi cigars care costa cat pensia pentru o luna

Porunca a 6 a - poti sa faci ce vrei tu la Guvern pentru ca acolo te-a pus Iohannis si nu poporul / deci batjocoreste-i cat vrei ca nu conteaza/ toate regulile sunt pentru “fraierii” de romani nu pentru Echipa PNL

Porunca a 7 a - sa iesi sa spui ca whiskey si cigar sunt ramase de la PSD si ei doar distrugeau “ciuma rosie”

Porunca a 8, 9, 10 a - daca ii mai votati pe acesti oameni inseamna ca va place sa fiti tratati asa!!! Chiar puteti sa votati USR sau ProRomania ( nu mai ziceti ca “nu aveti pe cine”?)

PS 1 - am intrebat si eu fostii colaboratori de la Guvern ce faceau in acel birou si la ce se uitau ( cunosc biroul acela de la Etajul 1) - am aflat raspunsul : se uitau la televizor si ascultau pentru ca era Victor Ponta la RTV! Serios ?