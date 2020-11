Orban nu exclude noi restricţii în România, din cauza creşterii alarmante a cazurilor COVID

"Avem în evaluare măsuri posibile. Dacă vom lua vreo decizie suplimentară o vom face publică", a anunţat şeful Guvernului.

Întrebat când vor fi anunţate aceste noi măsuri, Orban a a sigurat că nu azi. "Nu vă grăbiți, suntem în analiza măsurilor pe care le-am luat în prelungirea stării de alertă.

(...) La prelungirea stării de alertă, populația a aflat de măsuri în funcție de indicii de răspândire", a precizat premierul.

Orban a mai spus că ţara noastră nu este în situația altor țări europene care au impus restricții în urma unor creșteri dramatice a numărului de cazuri de coronavirus, iar dacă va fi necear, acestea vor fi luate.

Orban: Noi am închis peste tot unde s-a depășit rata de 3 la mie

"Măsurile luate de diferitele țări europene au fost în urma unor creșteri dramatice a numărului de cazuri. România nu se află în situația altor țări ca și număr de infectări și mai ales ca ritm de creștere a numărului de infectări zilnice.

Noi am prevăzut astfel de măsuri, uitați-vă la Germania, a închis restaurantele, teatrele. Noi am închis peste tot unde s-a depășit rata de 3 la mie. Am interzis încă de la prelungirea stării de urgență evenimentele private de tip nunți, botezuri", a adăugat Orban.

COVID-19 în România

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, sâmbătă, un nou record negativ în ceea ce privește numărul de pacienţi aflaţi la ATI: 923. Numărul noilor infectări este de 5753, iar al deceselor de 101, în doar 24 de ore.

Până sâmbătă, 31 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 241.339 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus.