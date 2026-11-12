Mai mulți români sunt acuzați că au spart sistemul fiscului britanic și au furat 1,7 milioane de lire. Percheziții în 6 județe

2 minute de citit Publicat la 09:52 12 Noi 2026 Modificat la 09:52 12 Noi 2026

sursa foto: Poliția Română

Polițiștii și procurorii români fac, joi dimineață, 21 de percheziții în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, într-un dosar privind o schemă prin care mai mulți cetățeni români ar fi spart platforma online a autorității fiscale britanice și ar fi obținut ilegal rambursări de taxe. Prejudiciul efectiv depășește 1,7 milioane de lire sterline.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, iar perchezițiile sunt făcute cu sprijinul polițiștilor din Direcția de Investigare a Criminalității Economice din IGPR, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane.

Acțiunea are loc în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă formate de autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST, iar la percheziții participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.

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Potrivit anchetatorilor, între ianuarie 2024 și februarie 2026, mai mulți cetățeni români au acționat coordonat, „accesând fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor”.

Odată intrați în sistem, aceștia ar fi depus cereri de rambursare a TVA în numele unor firme din Regatul Unit, modificând conturile bancare în care trebuiau virați banii, astfel încât sumele să ajungă la ei, nu la companiile îndreptățite.

În această perioadă au fost depuse 89 de cereri false de rambursare a TVA, dintre care 30 au fost aprobate și plătite, aducând un prejudiciu de peste 1,66 milioane de lire sterline. Celelalte 59 de cereri, de peste 1,4 milioane de lire, nu au mai fost plătite. Suspecții ar fi încercat să obțină și o rambursare de impozit pe venit în numele unei contribuabile, prin trei cereri de peste 16.000 de lire, care nu au fost plătite.

Anchetatorii au descoperit și o a doua serie de fapte similare, între octombrie 2025 și februarie 2026, când au fost depuse alte 84 de cereri de rambursare a TVA în numele unor firme britanice, fără știrea acestora. Doar 16 au fost plătite, cu un prejudiciu de aproape 44.000 de lire sterline.

„În ansamblu, activitatea infracțională descrisă a vizat obținerea frauduloasă de fonduri din bugetul Regatului Unit, prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice ale HMRC și modificarea coordonatelor bancare aferente cererilor de rambursare”, se arată în comunicat.

„Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline”, precizează anchetatorii. Alte cereri, în valoare totală de peste 1,73 milioane de lire sterline, nu au fost plătite, astfel că faptele au rămas în faza de tentativă.

Dosarul vizează infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, fraudă informatică, în formă continuată, și spălarea banilor.

„Perchezițiile au ca scop identificarea și ridicarea mijloacelor de probă necesare documentării activității infracționale, stabilirii implicării persoanelor cercetate și identificării bunurilor în vederea recuperării prejudiciului”, se mai arată în comunicat. Anchetatorii verifică totodată ce bunuri ar putea fi puse sub sechestru pentru recuperarea banilor.