Manipulare împotriva Antena 3, fotografie virală pe Facebook: 'Au golit rafturile să filmeze'

Totul s-a întâmplat, astăzi, în timpul unei transmisiuni live dintr-un centru comercial din Constanţa al unui reporter Observator / Antena 1 pe subiectul produselor alimentare cumpărate în exces în ultima perioadă, de teama unei epidemii de coronavirus.

Tânărul a fotografiat de pe un alt culoar al magazinului reuşind să surprindă reporterul, dar şi partea de sus a unui raft, tip 'insulă', aflat pe mijlocul unui culoar şi pe care se aflau numeroase produse alimentare.

Astfel, acesta a creat senzaţia că produsele alimentare ar fi fost date jos de pe rafturi pentru a crea senzaţia că rafturile din magazin au fost golite de clienţi.

În scurt timp, fotografia, însoţită de descrierea: 'Antena 3 în timp ce goleşte rafturile cu alimente şi apoi filmează isteria falsă a românilor', a devenit virală, fiind distribuită de mii de persoane.

De asemenea, fotografia şi descrierea au fost preluate şi de alte pagini şi persoane, care le-au postat pe Facebook.

În realitate, fotografia neprelucrată arată 'insula' cu produse bio aflată pe mijlocul unui culoar, dar şi raftul gol situat în plan secund, acolo unde şi reporterul Observator a transmis live.

Mai mult, reporterul Observator care a transmis live despre rafturile golite de oameni în panica creată de informaţiile despre coronavirus a explicat, într-un video, ce s-a întâmplat de fapt în timpul transmisiunii.

Unul dintre tinerii care au preluat fotografia şi au postat pe Facebook şi-a recunoscut greşeala şi, ulterior, a şters postarea. A revenit însă cu un video însoţit de o descriere în care şi-a cerut scuze pentru postare şi în care a explicat că o astfel de postare eronată are posibilitatea de a distruge un brand şi munca a sute de oameni.

"Am făcut mai devreme o postare, cu o poza preluata de pe Facebook, în legătură cu o poza a unui raft gol și o echipa a Observatorului de la Antena 1 pregătită de o filmare... Din postare s-a înțeles ca as fi spus ca cei de la Antena 1 ar fi golit raftul respectiv pentru un reportaj de senzație. Aveți atașat filmarea care de fapt arata ca raftul exista, gol fiind datorita isterie formate în jurul acestui celebru cotronavirus.Chiar nu am vrut sa denigrez pe cineva, cu atât mai puțin munca unor oameni. Îmi cer scuze public pentru amploarea situației!", a scris acesta.