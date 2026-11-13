MApN a pus în transparenţă decizională proiectul privind programul de pregătire militară pentru soldaţi şi gradaţi voluntari

2 minute de citit Publicat la 19:16 13 Noi 2026 Modificat la 19:16 13 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministerul Apărării Naţionale a lansat, vineri, în transparenţă decizională, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, scrie Agerpres.

„Demersul se înscrie în procesul de implementare a obiectivelor de dezvoltare şi consolidare a capacităţii de apărare a României, stabilite prin documentele de planificare a apărării aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi de Parlamentul României. Actualizarea cadrului normativ urmăreşte asigurarea resurselor umane necesare îndeplinirii acestor obiective, prin dezvoltarea şi consolidarea rezervei operaţionale a Armatei României”, se arată într-un comunicat al MApN, transmis Agerpres.

Potrivit sursei citate, una dintre principalele măsuri introduse este instituirea programului de pregătire militară de bază pentru soldaţi şi gradaţi voluntari în termen, destinat cetăţenilor români, femei şi bărbaţi, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă.

Programul, cu o durată de până la patru luni, va permite participanţilor să dobândească deprinderile şi cunoştinţele militare de bază necesare îndeplinirii unor misiuni specifice. Pe durata pregătirii, aceştia vor beneficia de drepturile financiare şi materiale prevăzute de lege, inclusiv cazare, hrană, echipament şi asistenţă medicală.

La finalizarea programului, participanţii vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare, în condiţiile legii, sau vor fi luaţi în evidenţa rezervei operaţionale a Armatei României, se arată în comunicatul citat.

Prin implementarea acestui program, Ministerul Apărării Naţionale urmăreşte dezvoltarea unei rezerve de personal instruit, capabil să contribuie la completarea structurilor militare şi la susţinerea efortului naţional de apărare, inclusiv în cadrul obligaţiilor asumate de România în sistemul de apărare colectivă al NATO.

„Ministerul Apărării Naţionale subliniază că programul are caracter exclusiv voluntar şi nu reprezintă o măsură de reintroducere a serviciului militar obligatoriu. Armata României este o armată profesionistă, iar recrutarea personalului militar se realizează în continuare pe bază de voluntariat”, precizează sursa citată.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe pagina oficială a Ministerului Apărării Naţionale, în secţiunea dedicată transparenţei decizionale, persoanele interesate având posibilitatea de a transmite propuneri şi observaţii în condiţiile legii.

Pregătirea voluntară cuprinde 11 săptămâni în care participanţii dobândesc cunoştinţele militare de bază şi cinci săptămâni de pregătire de specialitate, prin trageri, marşuri şi exerciţii în teren, iar jurământul militar este depus la finalul primei luni, se menţionează în comunicat.

Pentru întregul program, participanţii primesc o indemnizaţie echivalentă cu trei salarii medii brute stabilite prin lege, împărţită în patru tranşe lunare. La nivelul anului 2026, aceasta înseamnă 4.033 de lei net pe lună, la care se adaugă 217 lei lunar pentru gradul de soldat sau 239 de lei pentru gradul de fruntaş.