MApN cumpără patru radare mobile pentru dirijarea avioanelor la aterizare. Contract de peste 326 de milioane de lei cu Thales

2 minute de citit Publicat la 15:33 27 Oct 2026 Modificat la 15:33 27 Oct 2026

sursa foto: Thales.

Ministerul Apărării Naționale a semnat, marți, contractul pentru achiziția a patru sisteme radar mobile de dirijare la apropiere și aterizare (RDAAM), încheiat cu asocierea formată din companiile Thales Romania SRL și Thales LAS France SAS, în valoare de aproximativ 326,5 milioane de lei, fără TVA.

Livrările vor fi făcute etapizat, începând cu anul 2028, iar noile echipamente sunt destinate modernizării capacităților de control al traficului aerian ale Forțelor Aeriene Române.

Potrivit unui comunicat al MApN, radarele vor asigura „identificarea și urmărirea aeronavelor, precum și a dirijării acestora în fazele de apropiere și aterizare, inclusiv în condiții meteorologice dificile și într-un mediu electromagnetic ostil”.

Sistemele vor putea fi folosite atât pentru aeronavele militare, cât și pentru cele civile, ziua și noaptea, și vor putea transmite informații către sistemele naționale sau NATO de comandă și control aerian.

Unul dintre principalele avantaje ale noilor radare este faptul că pot fi mutate dintr-un loc în altul. Ministerul precizează că „caracterul mobil al sistemelor va permite utilizarea acestora inclusiv în locații alternative, reducând dependența de infrastructura fixă a bazelor aeriene și contribuind la creșterea flexibilității și rezilienței operaționale”.

Achiziția face parte din programele de înzestrare destinate modernizării Forțelor Aeriene Române și creșterii capacității acestora de a-și îndeplini misiunile, inclusiv alături de aliați.

MApN subliniază că acest contract are și o importantă componentă industrială, care pune în evidență cooperarea româno-franceză în domeniul apărării.

Potrivit ministerului, participarea Thales Romania, companie cu sediul în România și activități în domeniul tehnologiilor avansate, „oferă oportunități pentru valorificarea expertizei specialiștilor români, dezvoltarea competențelor tehnologice și consolidarea capacităților industriale din România, inclusiv prin transfer de know-how și tehnologie”.

Specialiștii Thales din România vor lucra alături de partenerii locali la instalarea și integrarea sistemelor, dar și la menținerea lor în stare de funcționare pe termen lung.

Ce spune Thales

Compania Thales a anunțat, la rândul său, că toate cele patru sisteme vor fi livrate până în 2030, în patru locații ale Forțelor Aeriene Române, și că radarele vor furniza „în timp real și în orice condiții meteorologice, date despre ținte către sistemele naționale și NATO de comandă și control, 24 de ore din 24”.

Potrivit producătorului, pachetul include radarul primar de supraveghere STAR NG, cu o acoperire de până la 60 de mile marine, sistemul RSM NG/IFF, care combină într-un singur senzor identificarea militară „prieten sau inamic” de tip NATO Mode 5 cu tehnologiile folosite în aviația civilă, precum și patru radare de precizie pentru apropiere, care vor ghida aeronavele la aterizare inclusiv atunci când vizibilitatea este redusă.

Thales precizează că sistemele sunt securizate cibernetic încă din faza de proiectare și respectă recomandările EUROCONTROL și ale Organizației Internaționale a Aviației Civile, contribuind la „îmbunătățirea cunoașterii situației operaționale pe flancul estic al Alianței”.

„Suntem onorați de încrederea pe care Guvernul României o acordă Thales. Prin alegerea radarelor noastre mobile, cu utilizare atât în zona militară, cât și în cea civilă, România va putea conta pe robustețea și fiabilitatea soluțiilor noastre globale de control al traficului aerian militar, precum și pe angajamentul nostru de a-i sprijini eforturile de consolidare a securității spațiului aerian și a interoperabilității cu NATO”, a declarat Lionel de Castellane, vicepreședinte pentru radare de trafic aerian și de coastă în cadrul Thales.

Thales este prezentă în România de peste 20 de ani, iar Centrul său de Excelență în Inginerie din București, deschis în 2019, reunește aproape 1.000 de ingineri.