Marcel Ciolacu, la deschiderea BSDA 2024: "Revitalizarea industriei naționale de apărare a devenit o prioritate a Guvernului"

Premierul Marcel Ciolacu a fost prezent la deschiderea Expoziției internaționale Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2024, unde a vorbit despre dezvoltarea industriei de apărare a României.

Sursa foto: Antena 3 CNN

În contextul conflictului din Ucraina, revitalizarea industriei de apărare a devenit o prioritate, spune Marcel Ciolacu. El afirmă că România „nu-și mai permite să facă greșelile din trecut, când uzinele de armament au fost închise, iar cele rămase în viață erau amenințate cu falimentul”.

„În contextul conflictului sângeros din Ucraina, revitalizarea industriei naționale de apărare a devenit o prioritate a Guvernului pe care îl conduc. De altfel, nu există stat european care să nu facă eforturi majore pentru a investi masiv în acest domeniu strategic. România nu-și mai permite să facă greșelile din trecut, când uzinele de armament au fost închise, iar cele rămase în viață erau amenințate cu falimentul. Cel puțin în ultimul an, eu și colegii mei din Guvern am luat parte la o cursă contracronometru, depășind situații ce păreau imposibile. Totul ca să asigurăm finanțările bugetare, parteneriatele externe necesare și un nou cadru legal pentru ca fabricile românești să reia din plin activitatea”, spune marcel Ciolacu la deschiderea Expoziției internaționale Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2024.

El spune că „realitatea este că azi, majoritatea unităților industriei de apărare lucrează în trei schimburi, fac angajări fără precedent și derulează proiecte de retehnologizare, unele cu bani europeni”, iar una dintre explicații o reprezintă cu siguranță parteneriatul strâns dintre miniștrii apărării și economiei.

Industria de apărare poate aduce miliarde economiei

„Avem, astăzi, perspectiva ca industria românească de apărare să aducă în scurtă vreme contracte impresionante și să ruleze în economie miliarde de euro, dezvoltând zeci și sute de alte companii furnizoare, pe orizontală. Iar cel mai bun exemplu este faptul că, astăzi, la acest eveniment, se vor semna înțelegeri comerciale cu importanți parteneri internaționali.Uzina Mecanică din Cugir va produce arme și armament cu tehnologie NATO, alături de o companie germană. Romarm și concernul american General Dynamics dezvoltă un parteneriat pentru modernizarea și dezvoltarea de noi capacități pentru producția de muniții de calibru mare, la standarde NATO. Iar Romaero, căreia mulți îi cântau deja prohodul, revine ca important furnizor al serviciilor de întreținere și reparații la aeronavele Boeing și Airbus. Va semna un memorandum cu un partener de tradiție din Ungaria”, adaugă premierul.

Potrivit acestuia, „dincolo de aceste înțelegeri, sunt proiecte mari deja parafate cu concerne din Statele Unite, Germania, Coreea de Sud și multe alte state”.

„Vor face investiții majore în România pentru a dezvolta unități noi și moderne! Iar faptul că am obținut, în premieră, o finanțare de aproape 50 de milioane de euro de la Comisia Europeană, pentru fabrica de pulberi dezvoltată împreună cu Rheinmetall, arată că în acest domeniu se muncește într-un ritm nou. Știu că domnul ministru Radu Oprea pregătește un alt proiect ambițios privind Drona Românească. Mi-aș dori sincer ca, la ediția de anul viitor, să vedem un stand dedicat acestui proiect. Ar fi un semnal clar și puternic că industria noastră de apărare a început să zboare, nu la figurat, ci la propriu”, încheie Ciolacu.