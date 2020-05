Adevăratul motiv pentru care a leșinat Marcel Ciolacu. Medicii au descoperit cauza

”Sunt funcțional 100%, de mâine o să merg la serviciu. Am avut o sincopă, am fost la Spitalul Militar mai multe zile să îmi fac analizele, medicii au descoperit ce s-a întâmplat, am făcut și niște simulări din acest moment o să primesc un tratament, nu este foarte grav, dar de acum trebuie să fiu atent” a declarat Marcel Ciolacu.

”Au fost și anumiți factori externi, cum ar fi stresul și oboseala, supărare, puțină lipsă de aer unde s-a ținut conferința de presă și o cădere de tensiune. Nu a fost un accident vascular, nu am diabet”, a adăugat liderul PSD.