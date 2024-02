Marcel Ciolacu promovează mâncarea românească: ”Felicitări bucătarului! Mulțumiri angajaților care susțin producția internă a României!”

Premierul Marcel Ciolacu a promovat mâncarea românească într-o postare pe Facebook.

Sursa foto: Facebook/ Marcel Ciolacu

”Mâncare românească gustoasă. Discuții cu oamenii care fac România cunoscută în lume.

Felicitări bucătarului! Mulțumiri angajaților care susțin producția internă a României!”, a scris Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook.

Marcel Ciolacu: ”Prima alegere să fie un produs românesc"

Nu este prima dată când Marcel Ciolacu promovează produsele românești.

Într-un interviu acordat exclusiv Antena 3 CNN, premierul a declarat că este un patriot și crede în patriotismul economic foarte mult.

”În primul rând sunt un patriot, cum cred că sunt toți românii. Am un sentiment întotdeauna de obligație față de români și întotdeauna am urmărit, prin deciziile pe care le-am luat ca și decident, să nu cumva să iau o decizie care să dăuneze românilor. Am preferat să iau decizii care n-au adus neapărat voturi directe, mie sau partidului pe care îl reprezint. În primul rând, au adus o stabilitate într-un moment destul de complicat geopolitic, geostrategic.

În patriotism economic cred foarte mult. Trebuie să ne educăm și să vină natural. Când intri într-un magazin să cumperi un produs românesc, să cauți întâi și întâi să cumperi din zona industrială. Prima alegere să fie un produs românesc", a spus Marcel Ciolacu.