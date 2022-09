”Te iubesc enorm și nu aș suporta să știu că suferi!” | Mesajul primit de iubitul fiicei preotului, cu câteva minute înainte ca tânăra să se arunce în gol

Familia preotului din Parohia I Moisei trece prin momente grele în aceste zile. Aceștia trebuie să se ocupe de înmormântarea fiicei lor de doar 18 ani care a ales să își ia viața, aruncându-se de la etajul 12 al unui bloc.

La ora 16.15 un apel la 112 anunța tragedia de pe strada Observatorului din Cluj Napoca. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru tânăra în vârstă de 18 ani din Moisei, județul Maramureș decât să constate decesul. Fiica preotului din Moisei suferise leziuni incompatibile cu viața.

La ora 16:04, Maria a transmis, pe chat-ul de Facebook, un mesaj către cel pe care îl iubea, mesaj obținut în exclusivitate de vasiledale.ro.

Anchetatorii susțin că gestul a fost premeditat.

"Sper să mă ierți într-o zi că nu am avut puterea să continui. Pentru că sincer eram prea f** metal. Dar te iubesc enorm de mult și am încredere în tine că o să fie bine și că o să te descurci. Sper să îți amintești de mine în a good way pentru că nu aș suporta să știu că suferi. Așa a fost să fie. Și sunt sigură că toată lumea o să poată să își vadă de treabă și să treacă peste. Și să își amintească de mine in a good way în loc să plângă după mine, pentru că asta îmi doresc cel mai tare".