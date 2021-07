Marian Vanghelie, reacţie în scandalul cu Oana Mizil: "Fiecare se ceartă în felul lor. Eu am talentul meu. Soţia mea are o problemă mare cu tensiunea mică"

Marian Vanghelie a negat într-o intervenţie la Antena 3 că şi-ar fi agresat fizic concubina, chiar dacă surse din interiorul surselor judiciare au dezvăluit detalii care arată că Oana Mizil ar fi ajuns singură la spital cu multiple echimoze (vânătăi), bătută măr.

Întrebat de ce nu a mers cu Oana Mizil la spital şi ce de a fost chemată Poliţia, Marian Vanghelie a declarat că s-au certat, iar el a sunat la ambulanţă.

„Eu am chemat salvarea. Au plecat șoferii mei, s-a dus şi fratele meu şi ne-am ocupat acolo de probleme. Nu există nicio bătaie. În toate familiile, lumea se mai ceartă. Oana a avut un puseu de tensiune. Când a venit salvarea m-a întrebat ce s-a întâmplat şi am zis că ne-am certat. Ce era să spun că am mâncat mâncare stricată", a spus Vanghelie.

„Soţia mea are o problemă mare cu tensiunea mică”

„Soţia mea are o problemă cu tensiunea mică şi nu mint cu nimica. Putem să vă punem documentele la dispoziție. În momentul în care ne-am certat a făcut o spaimă şi i s-au încleștat degetele de la mână şi a început să se sperie. În momentul în care cineva se ceartă pe baza certificatul medico-legal spitalul a chemat Poliţia.

Soţia mea nu a vrut să depună plângere penală şi atunci i-au zis că au decât o formulă să facem ordin de protecţie pe câteva zile şi au întrebat-o dacă are unde să se ducă şi ea a zis da", a spus Marian Vanghelie.

Întrebat ce scrie în ordinul de protecţie, Vanghelie a recunoscut că în ordin se precizează că "a lovit-o cu pumnii în zona capului pe concubina sa".

Întrebat, de asemenea, dacă mâine se va duce la Parchet pentru a fi audiat în acest dosar de violența domestică, Vanghelie a spus că nu.

„Se duc avocații noștri care ne reprezintă. Nu vrem să facem parte dintr-un circ mediatic. Plecăm la mare, amândoi", a spus Marian Vanghelie.

„Fiecare se ceartă în felul lor. Eu am talentul meu”

Întrebat apoi care a fost motivul scandalului, Vanghelie a răspuns că "este un motiv la care milioane de români se ceartă şi în acest minut".

„Fiecare se ceartă în felul lor. Eu am talentul meu. Adică din păcate nu am vrut să iasă o chestie delicată. Talentul asta al meu câteodată este pozitiv, câteodată este negativ. Acum a ieșit pe negativ", a conchis Marian Vanghelie la Antena 3.

Gelozia, motivul scandalului dintre Marian Vanghelie şi Oana Mizil: "Ar fi surprins o discuție privată pe telefon"

Întrebată care a fost motivul de la care ar fi pornit tot scandalul între Marian Vanghelie şi Oana Mizil, jurnalistul de investigații Carmina Pricopie a precizat că motivul ar fi fost gelozia.

„Din informațiile mele motivul ar fi gelozia. Marian Vanghelie ar fi surprins o discuție privată în telefonul Oanei Mizil. De la asta ar fi pornit totul. Oana Mizil a ajuns singură la spital cu multiple echimoze, bătută măr, spun sursele judiciare.

Nu a dorit să se facă publică situația sa, nu a dorit să depună plângere la poliție. Este și motivul pentru care nu a sunat la 112. Spitalul este cel care a solicitat prezența poliției.

În conflictul care a avut loc în casa celor doi, Vanghelie ar fi amenințat cu moartea, i-ar fi adresat cuvinte grele, jignitoare pe lângă corecția fizică pe care i-ar fi aplicat-o.

Oana Mizil renunță la ordinul de protecție împotriva lui Vanghelie

Oana Mizil a trimis deja către Judecătorie o cerere de renunțare. Până la această cerere de renunțare Oana Mizil beneficiază în continuare de protecția poliției pentru care un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile, care expiră pe 29 iulie.

Marian Vanghelie, deși concubina sa nu a dorit să depună o plângere, este cercetat penal pentru violență domestică. Este citat pentru ziua de mâine la Parchet pentru a fi audiat în acest dosar. În afară de a asta este opțiunea Oanei Mizil ce are de făcut sau ce vrea să facă", a spus jurnalistul Carmina Pricopie.

10.000 de femei au reclamat la poliție că au fost bătute în 2020

Anul trecut peste 10.000 de femei au reclamat la poliție că au fost bătute de către partener. 72 de femei au fost ucise de către partenerii lor în urma violenţelor domestice.

Dacă ești victima violenței domestice, cunoști o persoană abuzată sau ești martorul unei astfel de situații, apelează linia telefonică gratuită cu nr unic 0800.500.333 pusă la dispoziție de ANES (Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Bărbaţi şi Femei), destinată victimelor violenței domestice, disponibilă la nivel național 24h/24h, 7 zile/7 zile, pentru a-ți cunoaște drepturile și pentru a primi îndrumare și sprijin.

Sună la 112 dacă viața unei persoane este pusă în pericol şi semnalează actele de violență domestică al căror martor ești! Nu contează dacă victima îți este cunoscută, apropiat, vecin sau este pentru prima oară când ai văzut-o!

