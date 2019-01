Mărturia cutremurătoare a voluntarului care a intervenit pentru salvarea tânărului de la metrou - VIDEO

Foto: Captură Antena 3

Primul care i-a acordat ajutor tânărului care s-a aruncat ieri în faţa metroului a fost un voluntar al Serviciului de Ambulanţă. Acesta a ţinut legătura cu tânărul aflat sub metrou şi a făcut prima evaluare a rănilor, astfel încât echipajelor ajunse la faţa locului le-a fost mult mai uşor să îl stabilizeze.

''Am ajuns aici primul la unu-două minute înaintea pompierilor: Era lume în jurul garniturii de metrou. Mi-am făcut loc printre ei şi am început să vorbesc cu băiatul de sub metrou. Dacă mă aude, dacă este lovit ce îl doare. Era foarte important să nu se mişte deoarece cred că era foarte aproape de linia sub tensiune. A fost un caz foarte dificil din prisma faptului că supprtul psihologic a durat foarte mult, aproximativ 10-15 minute, ceea ce nu mi s-a întâmplat până acum să dureze atât de mult'', a spus Moldoveanu Mihai Daniel.