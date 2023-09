"Eu i-am închis restaurantele" | Mărturia unui interlop care a făcut toxiinfecţie alimentară după ce a mancat la Pescobar

Un cunoscut interlop, care susţine că a făcut toxiinfecție alimentară după ce a mâncat la unul din restaurantele lui Pescobar, a declarat că el i-a făcut plângere, acţiune care ar fi generat închiderea mai multor locații de către ANPC.

Sursa foto: Captură video Youtube | Facebook

Reamintim că în urma unor nereguli grave, mai multe restaurante deținute de Paul Nicolau zis "Pescobar", au fost închise de ANPC. Vorbim despre restaurantele "Taverna racilor", din Herăstrău, Bucureşti, Snagov şi Timișoara.

De altfel, ANPC a anunţat că toate locațiile în care acesta funcționează vor fi controlate, demers catalogat de Pescobar ca fiind "o execuție în direct".

Recent în spaţiul public a apărut şi declarații ale celui care ar fi făcut un denunțul încă de acum câteva luni.

Mai exact, este vorba despre interlopul Nelson Mondialul care a declarat că i-a făcut plângere lui Pescobar, după ce a mâncat la restaurantul lui și a făcut toxiinfecție alimentară.

"Eu i-am făcut reclamație. Eu i-am închis restaurantele. Acum cinci luni, în luna mai, am făcut reclamație să se rezolve situația”, a spus Nelson Mondialul.

Potrivit afirmațiilor, Nelson Mondialul ar fi avut această experienţă neplăcută la una din locațiile din Prahova.

"Oamenilor, asta a fost ceva care nu merita să trăiască pe piață. Și eu vă repet. Jur! Putem să confirmăm de la hotelul din Brașov, unde recepționerul a vrut să cheme salvarea. Pentru simplul motiv că bagă un furtun să facă spălături și injecții mi-a fost frică și am zis că îmi revin eu. Atunci pot să nu am ciudă pe această locație", a mai spus Nelson Mondialul, citat de stiridecluj.ro

Pescobar: "Asta e execuție în direct"

Dacă în cea din Herăstrău au fost găsite mai multe nereguli, afaceristul spune că la locaţia din Snagov inspectorii nu au găsit absolut nimic în afară de lipsa autorizației de la DSP.

Şi Restaurantul Taverna Racilor din Timişoara a fost închis temporar. Inspectorii ANPC au găsit acolo mâncare neconformă, morcovi stricați și pește ținut în condiții improprii.

"Execuția, în direct, continuă. Am fost închis la Herăstrău, chiar dacă era în puterea domnului Horia și atât, că nu se face o comisie, care să analizeze, puterea este la dânsul și atât.

Pescobar: "Am fost închis și la Snagov, chiar dacă acolo nu au găsit absolut nimic"

Am fost închis total, astăzi, la Herăstrău, chiar dacă putea să-mi permită să țin deschis, pentru că am plătit amenzile, m-am reglat cu totul. Dar așa vrea puterea lui (n.r. Horia), să mă închidă. Am fost închis și la Snagov, chiar dacă acolo nu au găsit absolut nimic, doar pentru că nu am autorizație de la DSP, chiar dacă asta nu ține de ei. Am tot dosarul dat la ei pentru autorizare, atât s-a putut.

Acum sunt și la Oyster Bar, unde au fost de cinci ori și niciodată nu au găsit nimic, și sunt și la Timișoara. V-am pupat și măcelul continuă. Asta este execuție în direct. Nu am prea multe ce să mai zic. Totul stă în puterea unui singur om, cum decide nenea Horia, așa e soarta a 300 de angajați, a unui restaurant care încasează multe, multe milioane și tot multe, multe milioane plătește taxe.

Ei, de mâine, că s-a închis la Herăstrău și Snagov, și probabil că se vor închide și celelalte, nu se mai plătește nimic. Așa vrea suflețelul lui, aţi înţeles nu mai plătim nimic, zero încasări, zero taxe, zero tot, tot, tot. V-am pupat și vă iubesc și mai revin cu filmulețe", este mesajul transmis de Pescobar.