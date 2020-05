Mărturia șocantă a bărbatului care a băut spirt contrafăcut și a supraviețuit

Inițial bărbatul a fost supărat că nu s-a îmbătat, după ce a băut 4 litri de spirt amestecat cu apă. La doar câteva zile însă, a aflat de moartea celor 17 persoane răpuse de alcoolul contrafăcut și i-a mulțumit lui Dumnezeu că nu a pățit nimic.

”Și zic să mă apuc de sticlă, ia să fac cu apă, că trebuie făcut cu apă și am făcut 4 kilograme. Și eu mă ofticam și zic, 4 kg am făcut și tot nu.... M-am supărat că am consumat, am stricat o jumate de spirt, degeaba! Degeaba l-am stricat, îmi părea rău după el! Zic: aoleu după spirt!”, a declarat bărbatul.