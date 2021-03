Mărturiile jandarmului lovit de protestatari: A fost o întâmplare nefericită, face parte din meseria noastră

Jandarmul spune că nu e prima dată când are de-a face cu manifestanţi furioşi și, chiar dacă a fost grav rănit, nu renunţă la meseria lui, dar îşi doreşte ca vinovaţii să plătească.

”A fost o întâmplare nefericită, dar face parte din meseria noastră și voi continua să o fac chiar dacă am ajuns și la momente mai ciudate”, spune omul de ordine.

”Totul a fost liniștit până am ajuns la Piața Unirii când, pur și simplu, cineva s-a gândit că ar fi bine să dea cu pietre în jandarmi.

Noi nu știm de la ce a pornit exact scânteia aceea pentru că numai ce am ajuns acolo și imediat ce am coborât din mașină au tăbărât cu pietrele peste noi. Am încercat să facem tot posibilul să fim defensivi, mai mult să ne apărăm pe noi, nu să atacăm, pentru că rolul nostru este să asigurăm protecția participanților. Se pare însă că au fost persoane care nu au înțeles asta ” . a mai povestit jandarmul care în urma incidentului s-a ales cu trei copci pe arcada dreaptă.

"Mulțumesc lui Dumnezeu că nu e mai departe" spune jandarmul cu referire la faptul că lovitura putea să îi fie fatală dacă era poziționată puțin mai sus. Omul de ordine și-a exprimat totodată speranța ca legea să fie aplicată, iar vinovații să plătească pentru faptele lor.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal