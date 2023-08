"Îi mai salvăm sau îi lăsăm acolo?". Mărturia salvamarului bătut de turişti la Eforie Nord

Mărturie în exclusivitate a salvamarului implicat în bataia cu turiştii din statiunea Eforie Nord. Scandalul a pornit după ce oamenii nu au respectat steagul roşu şi au devenit recalcitranţi.

Turiştii au aruncat cu o piatră înspre un salvamar aflat pe un skyjet şi au sărit la bătaie.

Salvamarul a povestit că, după ce a aruncat cu piatra, turistul l-a tras de picior şi a ajuns astfel sub skyjet, în timp ce colegii săi i-au sărit în ajutor şi au încercat să îi îndepărteze pe scandalagii din zonă.

Citeşte şi: Bătaie pe plaja din Eforie Nord între salvamari şi turişti supăraţi că nu sunt lăsaţi să intre în mare

"Am luat jet-ul, eu având responsabilitatea pe jet, am ajuns destul de repede la Steaua de Mare, valurile erau extrem de mari, munţi de apă, am ajuns şi era o situaţie lângă dig, unde era curentul de întoarere. Erau 4-5 persoane aflate într-o situaţie extrem de dificilă pentru că e locul cel mai periculos de pe toată plaja.

M-am apropiat la zece metri de ei, i-am rugat cât s-a putut să se îndepărteze de zona respectivă, 3-4 au reuşit să se îndepărteze, iar unul a luat o piatră şi a aruncat spre mine, după care s-a apropiat de jet, m-a apucat de pluta de salvare, m-a smucit, moment în care am căzut pe spate şi m-am lovit cu capul de jet.

Am căzut sub jet, iar în momentul respectiv au sărit colegii să ţină jet-ul, să mă ajute. Au sărit şi alţii, eu câteva momente nu ştiu ce s-a întâmplat pentru că eram pe sub apă. Nu e normal să vii să îi salvezi viaţa unui om, să vrei să îi salvezi viaţa şi el să te pună într-o situaţie să te omoare pe tine.

Eu mă întreb, dacă cineva poate să dea răspunsul, ce facem în situaţiile astea? Îi mai salvăm sau îi lăsăm acolo? Pentru că sunt extrem de agresivi", a declarat salvamarul.