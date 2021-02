Mărturia unui pacient care a supravieţuit incendiului de la Matei Balş: "Era frig. Asistentele ne aduceau bidoane cu apă caldă să băgăm sub pături"

Unul din pacienţii de la Matei Balş a povestit momentele de groază de după explozii. "Au fost două explozii, două! Era un fum gros să-l tai cu cuţitul. Alergau asistentele alea, infirmierele pe holul ăla de mama focului. Era fum, explozie, ţipau - Au, au!- am sărit pe balcon. N-am mai stat. Am luat ce am putut şi am sărit pe balcon.

Nu am ieşit pe hol, că pe hol era negru. Nu puteai înţelege ce este acolo. Nu se putea respira pe hol. Nu am ieşit pe hol. Când deschideam uşa, era jale. Am avut un coleg de salon, mai tânăr. El a putut să sară de la balcon, că era balcon înalt de 3 metri. Şi el a sărit jos. Eu am sărit doar pe balcon", a povestit sub protecţia anonimatului un pacient care a supravieţuit incendiului de la Matei Balş.

Întrebat dacă în saloane era frig, acesta a spus: "Dacă ne aduceau infirmierele, ne aduceau sticle cu apă să punem sub pătură, cum să nu fie frig? Apă caldă, să ne încălzim. Oamenii ăia aduceau calorifere, nouă ne-au luat două aeroterme, nu ne-a lăsat cu aerotermele. Au mai dus calorifere cu ulei, nu puteau să reziste acolo".

"Prizele erau bune. Salonul arăta bine. Oxigenul venea din pereţi, de la ţeavă. Cei care spun că nu erau probleme au minţit. Ce să zică? A fost tot timpul frig. Caloriferele erau o treime călâi, toţi elemenţii", a mai spus bărbatul.

O altă femeie a povestit că s-a trezit în ţipetele celorlaţi pacienţi şi o asistentă i-a cerut să părăsească salonul pentru că era fum peste tot. Vedeţi cele două interviuri, în clipul de mai jos.